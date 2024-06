Na sloupu vysokého napětí vzplálo čapí hnízdo, čtyři mláďata v ohni uhynula

Do likvidace požáru v Albrechtičkách se v neděli odpoledne zapojily čtyři jednotky hasičů. „Hořelo tam čapího hnízdo na sloupu vysokého napětí,“ popsal mluvčí hasičů Jakub Kozák.

„Událost byla na tísňovou linku ohlášena dvě minuty po půl čtvrté, k zásahu byly vyslány profesionální jednotky z Bílovce a Letiště Leoše Janáčka Ostrava, spolu s nimi i místní dobrovolní hasiči z Albrechtiček,“ řekl mluvčí.

Velitel zásahu také povolal pracovníky společnosti ČEZ, aby zajistili odpojení elektřiny, uvedl Kozák.

Zároveň si vyžádal i lezeckou skupinu, která přijela ze stanice Nový Jičín. Po odpojení elektřiny hasiči spolu s energetiky vyšplhali na sloup, čtyřem čapím mláďatům však již nemohli pomoct.

Hasiči tamní hnízdo postupně rozebrali a shodili na zem. „Tam jej dohasili. Uhořelá čápata předali starostovi obce, který zajistí jejich převoz do kafilérie,“ popsal Kozák s tím, že výše škody je předmětem šetření.

Stěhování hnízd

Na ochranu čápů, kteří hnízdí na sloupech vysokého napětí, spolupracují ochranáři z České společnosti ornitologické (ČSO) s energetiky. „Spolupráce ČSO a EG.D je dlouhodobá a oběma stranám jde o to, aby čápi hnízdili pokud možno na bezpečných místech,“ vysvětlují zástupci ČSO na svém webu.

„Součástí je samozřejmě i monitoring potenciálně nebezpečných míst a po vyhodnocení i následný přesun hnízd,“ uvedli ochránci. „Ale ne vždy je to možné, a to z různých důvodů a hlavně - ne vždy to jde rychle,“ naznačili.

Podle ornitologů se dá obecně říct, že v přesunu mají prioritu hnízda, kde hrozí největší nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedávno se tak stalo v Sudoměřicích, kde se tamní čapí rodinka dočkala přesunu na nové hnízdo.

„To původní bylo umístěno na sloupu elektrického vedení, nový sloup s náhradním hnízdem byl připraven na podzim 2022 asi šedesát metrů od původního hnízda. Jeden z páru se ho naučil využívat jako odsedávku,“ popsali ornitologové.