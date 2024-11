V ostravském nákupním centru hořelo, policie kvůli požáru vyšetřuje školačku

Hasiči u požáru v tomto obchodním centru zasahovali poprvé. Jeho příčinu stále zjišťují. „Zatím pověřujeme všechny možnosti od technické závady až po úmyslné založení,“ říká mluvčí ostravských hasičů Lukáš Popp s tím, že celá událost se obešla bez zranění.

„Dobře zafungovalo stálé hasicí zařízení a kolegové místo následně odvětrali,“ líčí Popp, podle kterého sice nešlo o velký požár, ale škody budou statisícové. „Předběžně je škoda odhadnutá na 300 tisíc korun,“ dodává Popp. Zda jsou v tom zahrnuty i ztráty provozoven, které musely přechodně zavřít, netuší.

Vedení obchodního centra nechce podrobněji komentovat výši škod ani zadržení podezřelé třináctileté dívky. „V sobotu po čtvrté hodině odpoledne v Avion Shopping Parku u vstupu na schodiště do saunového světa vypukl požár, při kterém nebyl nikdo zraněn. Do skončení vyšetřování byly uzavřeny provozovny M&S, Saunia, Gate, Spánkové studio IKEA, KFC, Pull & Bear a Bershka,“ informovala zástupkyně centra Petra Fulnečková s tím, že pro více informací je nutné se obrátit na složky integrovaného záchranného systému.

O podezření, že požár způsobila školačka, která zapálila reklamní polystyrenový banner s nápisem LOVE, mluvilo s iDNES.cz několik zdrojů. Na sociálních sítích se objevily informace, že děti byly nejméně dvě. Policie zatím počet podezřelých neupřesnila, ale už zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Evakuace a černý dým

Když v chodbě u vstupu do saunového centra Saunia v ostravském Avionu začaly šlehat plameny, podle svědků se zanedlouho spustil protipožární sprinklerový systém - zabudované hasicí zařízení, které ze stropu chrlilo vodu. Poté se chodbou valil hustý černý dým. V tu chvíli se saunové centrum i okolní provozovny snažily co nejrychleji evakuovat zákazníky do bezpečí, což se jim podařilo.

„Kvůli požáru jsme běžným vchodem vyjít nemohli. Klienty, kteří se v té době saunovali, jsme vyvedli ven bezpečnostním vchodem. Naštěstí se hasicí zařízení spustilo velmi rychle a situace se brzy uklidnila, takže asi po půl hodině se naši klienti mohli vrátit a znovu se ohřát v sauně. Nové zákazníky jsme však ten den už nepřijímali,“ zmiňuje jedna ze zaměstnankyň Saunie.

Podle ní hořel polystyrenový reklamní poutač s nápisem LOVE, který lákal zájemce do bezplatné zóny nazvané Selfie Factory, což je prostor s vanou a dalším vybavením určeným k pořizování selfíček.

Školačku poznala ochranka

Podle jedné z pracovnic Avionu členové ochranky viděli na kamerovém záznamu z místa sobotního požáru školačku, která se tam v neděli odpoledne vrátila. „V tu chvíli ji poznali, zadrželi a předali policii. Když se jí ptali, jestli a proč to udělala, vůbec se s nimi nebavila,“ řekla žena.

Zajištěná třináctiletá dívka je z úmyslného založení požáru podezřelá i podle členů ochranky Avionu. Ale řekli k tomu jen tolik, že nyní je to věcí policie.

Mluvčí ostravských policistů Eva Michalíková vyšetřování dívky potvrdila, ale vzhledem k tomu, že je nezletilá, byla velmi stručná.

„Mohu potvrdit, že v neděli 24. listopadu nás kontaktovala ostraha z obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava. Uvedli, že poznali dívku, která se pohybovala poblíž místa zahoření banneru z předchozího dne,“ uvedla Michalíková. „Jelikož jde o nezletilou osobu a v současné době teprve probíhají výslechy, nelze sdělit bližší informace,“ dodala policistka.

Dívka je v tuto chvíli doma, policie ji ještě nevyslechla. Pokud se ale prokáže, že právě ona zapálila banner úmyslně, případně společně s dalšími kamarády, bude obchodní centrum pravděpodobně vymáhat úhradu škody po jejích zákonných zástupcích.