O viditelných plamenech a hustém kouři vycházejícím z autoservisu v ulici Mexiko v Klimkovicích se hasiči dozvěděli z oznámení na tísňovou linku, a to necelou hodinu po půlnoci.
„Na místo byly vyslány profesionální jednotky ze stanic Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Poruba a Bílovec, dále dobrovolné jednotky obcí Klimkovice, Krásné Pole a Polanka nad Odrou,“ vyjmenovala mluvčí hasičů Petra Lukášová.
Doplnila, že už při jejich příjezdu byla celá budova autoservisu v plamenech. Zasahující hasiči uzavřeli přívod plynu a nejdřív zabránili rozšíření požáru na sousední garáž a zejména blízký rodinný dům.
Hasiči, kteří zasahovali uvnitř, záhy zjistili, že se tam nachází pět tlakových lahví včetně svařovací soustavy. Rychle je proto vynesli a ochlazovali.
Zraněný hasič pokračoval v zásahu
„Požár se podařilo lokalizovat po hodině a půl, další hodinu a půl trvala jeho likvidace. Dobrovolné jednotky zůstaly na místě až do ranních hodin, kdy dohlížely nad požářištěm,“ popsala Lukášová.
Jeden z hasičů se lehce zranil, ale po ošetření pokračoval v zásahu. Škoda je předběžně stanovena na tři miliony korun, hasiči také uvedli, že zásahem ochránili majetek v hodnotě deseti milionů.
Na místě zasahovali také policisté a strážníci. Byli už v terénu, zrovna prováděli kontrolu automobilů a lidí pohybujících se noční Ostravou v rámci akce nazvané Strážce. „Vzhledem k tomu, že se v případě klimkovického požáru jednalo o mimořádnou událost, při které hrozilo ohrožení života a zdraví osob, tak policisté se strážníky na oznámení okamžitě zareagovali a přesunuli se na místo události,“ upozornila policejní mluvčí Eva Michalíková.
U prvního požáru podezření z trestného činu
Tam se pak starali hlavně o evakuaci lidí z okolních domů a zajištění všeho potřebného pro ně.
Hasičští specialisté i policisté se také už zabývají příčinami požáru. „Na místě byl mimo jiné psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Přítomni byli také specialisté z oblasti chemie a elektro z odboru kriminalisté techniky a expertiz krajského ředitelství,“ shrnula mluvčí Michalíková.
Jeden autoservis hořel už v pondělí v noci v Nádražní ulici přímo v Ostravě, kde plameny pohltily i tři automobily se škodou takřka milion korun. Tam policisté sdělili, že „zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.“ Zda dva požáry autoservisů za pět dnů jsou náhodou, nebo výsledkem případného žhářství, policie zatím neuvedla s odkazem na probíhající vyšetřování obou událostí.
24. května 2025