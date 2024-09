Nečekal jsem, že se záplavy zopakují. A už mi scházejí síly, zoufá si muž z Nové Vsi

Do zdevastované zahrady za domem Jaromír Šiška dlouho nevkročil. Pořád tam byla voda, na kterou by asi nestačily gumáky a do ohledávání dvou tuctů uhynulých králíků a slepic se mu příliš nechtělo. „Asi na to někoho pozvu,“ říká invalidní důchodce z ostravské Nové Vsi, kterou protéká řeka Odra.

I tak byl s úklidem dál než ostatní obyvatelé severní části, kde byly až čtyři metry vody. Zatímco skoro ve všech zatopených lokalitách už mají lidé domy vyklizené a vysoušejí je, tato oblast je stále uzavřená. Hasiči intenzivně odčerpávají zbývající vodu.

Na povrch vystoupily zahrady, které pod nánosem šedého bahna připomínají měsíční krajinu. Obyvatelé dostávají teprve od víkendu povolení ke vstupu do svých domovů a zatím tam mohou jen pěšky. V ulicích se vrší hromady věcí, které tvořily opečované domácnosti.

„Nová pračka. Použil jsem ji dvakrát. Nová sedačka,“ ukazuje Jaromír Šiška na svou pyramidu odpadu v Bartošově ulici. Po zemi se válí zabahněné rodinné fotografie. Protože se mu podařilo proniknout do baráku trochu dříve, než ostatním, v obýváku už má očištěné podlahy i zdi, v kamnech praská oheň.

V kuchyni si prozatím nechal aspoň kostru zničené linky se dřezem a sporákem. Ostatní skončilo na hromadě. I koupelnu a záchod ve zvýšeném přízemí zprovoznil, zbavil bahna a špíny. Voda se zastavila před posledním schodem do pokojů v prvním patře. „Byly tady tři paní z Adry. Jsem nadšený, jak mi s úklidem pomohly,“ chválí dobrovolnice. Podúrovňovou garáž má pořád plnou vody a zatím to neřeší.

Povodeň zažil už podruhé. V roce 1997 byl nově postavený dvojdomek zaplavený až po střešní okna. „Bydleli jsme tady teprve asi půl roku, když to přišlo. Nečekal jsem, že se to může zopakovat,“ říká.

Buď nepojistitelné, nebo hodně draze

Když po rozhodnutí evakuovat nedaleký chemický závod BorsodChem MCHZ vyhlásil evakuaci i starosta Nové Vsi, nenapadlo ho, že by měl zachraňovat také drobná zvířata.

„Dal jsem seno králíkům, nasypal slepicím. Myslel jsem si, že se nejpozději za dva dny vrátím a že vody by mohlo být maximálně po kolena,“ vypráví muž, který odešel se psem ke starému otci do nedalekého Svinova. „Tentokrát ta pohroma přišla z druhé strany, od protržené hráze na soutoku Odry s Opavou. Provalilo se to k nám přes nedaleký podchod, který nás spojuje s chemičkou,“ vysvětluje.

Stejně jako tenkrát není pojištěný. „Po devadesátém sedmém jsme byli zátopová oblast, takže to ani nešlo. Později, když jsem slyšel částku, kterou pojišťovna chtěla, řekl jsem si, že nebudu živit podvodníky,“ říká bývalý řidič, který v nultých letech vozil rektora vysoké školy báňské, pozdějšího politika a hejtmana Iva Vondráka.

Hranice zkázy a klidu leží U Boříka

Důležitým mezníkem v Nové Vsi je teď ulice U Boříka s hasičárnou. Kousek odtamtud je podchod pod ulicí 28. října spojující severní a jižní část. Jih je se zelenými trávníky a kvetoucími zahradami téměř neporušený, severu vládne hnilobný zápach a zmar. V hasičárně si postižení obyvatelé žádají o propustky do svých domovů, vyzvedávají si tam balenou vodu, čistící prostředky, rukavice nebo nanejvýš potřebné vysoušeče.

Jeden vysoušeč a dva balíky vody si z hasičárny odváží na vozíku Lucie Návratová, která vlastní dům po rodičích na křižovatce ulic Bartošova a Fričova, kde stále stojí voda, přestože tam hasiči intenzivně pracují.

Ostravská část Nová Ves leží u řeky Odry. Severní část byla zcela zaplavená, jižní zkáze naštěstí unikla. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

„V roce 1997 jsme tady měli osm a půl metru, teď jenom čtyři,“ konstatuje drobná žena v montérkách a gumácích. Domů se poprvé dostala až týden po povodni. „Předtím nás tam nechtěli pustit.“

Několik pomocníků vynáší věci z kompletně zničeného přízemí jejího domu. Podle Lucie Návratové to nemuselo dopadnout tak zle. „Zlobíme se na stát, že hráze nebyly dostatečně zabezpečeny. A byla chyba, že v propustku z chemičky nebyla protipovodňová vrata. Také si myslím, že nás mohla ochránit přehrada Nové Heřminovy,“ míní.

Je přesvědčená, že půda na zahradách je kontaminovaná. „Jsou tady olejové skvrny. Zahrada bude určitě nějakou dobu nepoužitelná.“

Severní část to schytala i za tu jižní

Tak jako mnozí další obyvatelé Nové Vsi uznává, že starosta Tomáš Lefner s pomocí hasičů zabránil větším škodám. „Kdyby nenavýšili hráz Odry pomocí pytlů o téměř půl metru, přeteklo by to i tam. A oceňuji rozhodnutí starosty uzavřít podchod pod ulicí 28. října. Nebýt toho, byla pod vodou celá Nová Ves,“ říká například podnikatel se zdravotnickými potřebami Viktor Pokorný.

Do sídla firmy v jižní části Nové Vsi se mu dostala jen spodní voda a škody má minimální. „Dá se říct, že severní část obvodu to schytala i za nás. Až to hasiči otevřou, půjdeme tamním lidem pomoct,“ slíbil.

Rozhodnutí starosty uzavřít podchod respektuje i Jaromír Šiška, i když by teď byl asi více v suchu, protože voda by se rozlila do větší plochy a nedosáhla by tak vysoko. „Komu by to prospělo, kdyby byla pod vodou celá Nová Ves? A věřím tomu, že propustek z chemičky nešel udržet, protože tlak vody byl příliš silný,“ říká třiašedesátiletý muž.

Doufá, že dům i podruhé opraví. „Problém je, že před sedmadvaceti lety jsem měl mnohem více elánu a síly,“ říká unaveným hlasem.