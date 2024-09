Výrobu obnovte po vyřešení splašků, vyzývá kraj ostravské koksovny. Hrozí žalobou

Centrální čistírna filtruje splašky nejen z ostravských domácností, ale také z několika průmyslových podniků. Jedním z nich jsou koksovny OKK stojící v obvodu Přívoz, který byl po protržení břehu Odry zatopený.

Čistírna bude mimo provoz nejméně dva měsíce, splašky z většiny třísettisícového města tak tečou přímo do blízké řeky Odry. To představuje sice značné riziko pro životní prostředí, ale mnohem větší ekologický problém by nastal, kdyby se do řeky dostaly odpadní vody právě z koksovny.

Krizový štáb proto vyzval společnost OKK Koksovny, ať neobnovuje provoz, pokud nemá vyřešeno nakládání s odpadními vodami. „Odpověď požadujeme velmi rychle, protože hrozí ekologické škody velkého rozsahu a obecné ohrožení v mezinárodním měřítku,“ konstatoval hejtman Josef Bělica.

Splašky s kyanidem a fenolčpavkem

Krizový štáb vedení společnosti také uložil, aby mu do pondělí sdělila další důležité informace související s provozem koksoven. Bělica zmínil, že v koksárenských odpadních vodách jsou značně překračovány hodnoty nebezpečných látek včetně kyanidů

„Potřebujeme vědět, jak to je aktuálně s vypouštěním fenolčpavkových vod z provozu koksovny, jak firma řeší jejich čištění, zda hrozí, nebo nehrozí situace, že by společnost rozhodla o jejich vypuštění do povrchových či podzemních vod a další. Není možné je vypouštět do povrchových vod bez čistění,“ vypočítal hejtman.

Pokud firma nezabrání úniku těchto jedovatých vod, hejtman zmínil možnost zapojení policie. „Pak jsem pro podání trestního oznámení, protože z mého pohledu jiná možnost neexistuje,“ nastínil.

Vyjádření koksoven redakce zjišťuje.