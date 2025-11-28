Rozbité podlahy, vlhké zdi. V Krnově nemají byty po povodní stále opravené

„Ani čtrnáct měsíců po povodni se řada obyvatel městských bytů nemůže nastěhovat zpět do původních příbytků. Vlhkost neumožňuje byty opravit,“ konstatovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Město byty ve svém vlastnictví spravuje průběžně, kvůli vlhkosti ale pořád není hotovo.
„Máme opravené tři byty ze šesti na Opavské 43. Doděláváme jeden byt v Opavské 45, kde nejsou hotové podlahy a jedna zeď je stále mokrá,“ nastínil realitu Arnošt Závodník, referent oddělení investic krnovské radnice.
Ve Staré ulici se městu podařilo opravit ve čtyřech bytových domech všechny poškozené byty, v dalších dvou to jde ale pomaleji. „Doděláváme tam čtyři byty, přitom v jednom jsou mokré stěny a budeme muset čekat, až vyschnou,“ dodal Závodník.
Povodně 2024
Na opravu dál čeká i jedenáct bytů v Textilní, Soukenické a Hlubčické ulici. A rovnou sedmadvacet v domech s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží.
„Chystá se tam výměna podlah, oprava kanalizace, elektroinstalace a další práce. Je tam ale stále vlhko, které se snažíme odstranit soustavným vytápěním a větráním,“ upřesnil referent.
Nájemníci bydlí v náhradních prostorách – Krnov po povodni pozastavil nabídku bytů k pronájmu a také urychleně opravil přes šest desítek bytů, které byly prázdné a čekaly na obnovu.
Ještě horší situace panuje ve sklepích bytových domů. Obnova je teprve čeká, a to rovnou na 88 adresách. „V místech, která se nám zdála už suchá, jsme zkoušeli některé sklepy vymalovat, ale po krátké době se vlhkost opět objevila a výmalba začala praskat,“ popsal Závodník.
Opravy v bytových domech už Krnov přišly na 20 milionů korun, doufá v dotační pomoc.
22. října 2024