Tříletý Patrik po operaci mozku se nemá kam vrátit, dům rodině zničila povodeň

„Patriček se narodil se vzácným genetickým onemocněním, Rubinstein-Taybi syndromem. Už běžný denní režim je velmi náročný, musíme se mu maximálně věnovat,“ popisuje jeho máma Adriana Hallová. Chlapec pravidelně pod dohledem odborníků cvičí, podstupuje řadu speciálních terapií, trénuje na logopedii i u dalších specialistů. Má za sebou operaci mozku. A čeká jej další.

„Operace řešila přechod mozku a míchy, kde má nějaké stísnění. Úplně to bohužel neuvolnila, takže ho čeká další zákrok v listopadu. V době, kdy by potřeboval stabilní a klidné místo pro zotavení, stojíme před obrovskou nejistotou a nemáme se kam vrátit,“ nastínila bezvýchodnou situaci mladá žena.

Povodeň zničila celé obytné přízemí domku. Vystoupala do více než dvoumetrové výšky a opadala několik dní. „Okna jsme našli až na ulici. Jedna část pohovky šla jedním oknem, druhá dalším. Celá kuchyň byla zničená, skříň z obýváku natlačená v koupelně. A to množství bahna,“ popsal stav domu po záplavě její muž a Patrikův táta Jakub Halla.

V domku už třetí týden pracuje od rána do večera. Zpočátku bydlel u sestry v Opavě a dojížděl, posledních několik dní obývá ložnici v podkroví, jež rodině zůstala. „Žiju tady s mamkou nahoře, máme dvouplotýnkový vařič od dědy, už máme i elektřinu a teplou vodu.“

Pryč je i zahrada, kde měl Patrik pískoviště a plochu na hraní či kde stál třeba skleník. Po povodni tam zbyly jen nánosy všeho, co řeka nesla s sebou.

V prvních dnech rodině pomáhali dobrovolníci. „Dobrovolní hasiči i úplně cizí lidé, moc bych všem chtěl poděkovat,“ dodal Halla. Teď v celém domě vrčí vysoušeče. Zdi jsou oškrábané, ve spodní části omítky oklepané až na cihlu. Rozbitá okna kryje překližka. „Vyměnit musíme všechna okna a dveře v přízemí. Budeme rádi, když se to podaří do zimy,“ poznamenal.

Adriana Hallová s malým Patrikem zůstávají u rodiny v Pržně na Frýdecko-Místecku, kam se evakuovali ještě před povodní. „Až teď, když už je to v domě trochu lepší, jezdíme manžela navštívit,“ vysvětlila Adriana. Na povodeň se rodina připravovala s předstihem, hned po nepříznivých předpovědích. Dům zajistili pytli s pískem, do oken do výšky necelého metru upevnili desky. „Něco jsme vynosili a snažili se zachránit. Třeba pohovku jsme vytáhli na židle a na stoly. Ale takovou hrůzu nikdo nečekal,“ řekl Halla.

Obnovit dům je pro rodinu mimo její možnosti. Většinu financí investuje do péče o syna, pomoc se proto snaží získat i pomocí sbírky na webu Donio. „Dům byl pojištěný, čekáme i co pojišťovna,“ doufá v další pomoc Adriana Hallová.

Kdy se všichni zase doma sejdou, neví. „Už nic neplánuju. Od té doby, co se nám Patriček narodil, jsem přestala. Nějak si věci malujete, a pak se vám život stejně změní úplně naruby,“ uzavřela.