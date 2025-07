„V korytě se uskutečnily jen základní úpravy v rámci nouzového stavu, které provedli naši lidé naší technikou. Šlo o ty nejnutnější věci. Od té doby toky Černé a Střední Opavy v zastavěné části města zůstávají tak,“ uvedl starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

Dodal, že ačkoliv město opakovaně žádá o informace ohledně postupu obnovy, podrobnosti o tom, kdy a jak se řeka změní, stále chybí.

Město na svém webu zveřejnilo výzvu lidem, aby své podněty a požadavky směřovali přímo na správce toku, jímž je Povodí Odry. Společným tlakem chce přispět k urychlení obnovy vodních cest.

„Jako starostové čelíme obrovskému tlaku veřejnosti. Spousta domů je přímo ohrožených, břehy zůstaly nezpevněné, mnohde jsou naplaveniny. Je to hrozná nejistota, lidé jsou nervózní, nevědí, co bude dál. Vůbec nevíme, jak na tom jsme. A právě hlásí vydatné deště, je to riziko,“ varoval starosta Kopínec.

Dodal, že stav není lepší ani mimo obec – okolí koryt není vyčištěné, vše je zanesené naplaveninami včetně odpadu. Při dotazování na příslušných úřadech se mu dostává jen vágních odpovědí. „Chápeme, že škody byly masivní. Ale abychom předešli dalším, musíme toky obnovit.“

Situaci potvrdili i další starostové na toku Opavy. Studii, která ukáže, jakým způsobem se řeka upraví, už sice odborníci dokončují, teprve potom ale bude následovat projektování, zisk příslušných povolení a výběrová řízení.

„Vodní tok je nezajištěný i v intravilánu. Jestli se nějaká technika dostane do řeky, aby ji upravila, tak až příští rok,“ odhadl starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil.

Také v Karlovicích zůstává řeka Opava bez úprav. „Na řece se dělaly jen základní úpravy, aby se zprůtočnila po povodni. Teď čekáme na studii o novém vodohospodářském řešení toku,“ uvedl místostarosta Karlovic Martin Kočí.

Nelze obnovovat mosty ani cyklostezky

Poznamenal, že je jasné, že to, co voda zničila za tři dny se bude obnovovat dlouho. „Musíme vydržet. Do konce července bude hotová studie, pak se věci snad pohnou rychleji. Koryto řeky Opavy máme tak, jak jej vyhrabaly bagry ve štěrcích. Chybí zához z velkých kamenů. Povodeň ukázala, že nebyl až tak účinný, budeme rádi, když protipovodňová ochrana bude řešená lépe.“

Lidé se v Karlovicích na obnovu řeky ptají nejen kvůli bezpečí, ale i obnově tamní cyklostezky či mostu. „Nevíme, kudy poteče řeka a kde budou břehy, tak ještě nemůžeme nic opravovat,“ vysvětlil Kočí.

Generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen odmítl, že by státní podnik obce nechával v nejistotě. „Od svého nástupu jsem se jednotlivě scházel se starosty postižených měst a obcí, s řadou z nich opakovaně. Na těchto jednáních postupně upřesňuji informace, jaké práce probíhají a co bude následovat.“

Starosty vyzval, že pokud budou mít zájem, poskytne jim Povodí Odry aktuální podklady pro informování občanů. Zmínil ale i časovou náročnost procesu a obrovské množství škod, jež povodeň napáchala. „Již jsme avizovali, že kompletní obnova potrvá několik let. Z naší strany děláme maximum, aby ke zdržení nedocházelo.“

Obnovu řeky brzdí i povolovací procesy. „Příprava projektů je pouze částí celého procesu obnovy protipovodňových staveb. Pro ty budeme muset následně získat povolení od příslušných úřadů a vybrat jejich zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V našich legislativních podmínkách to bývá časově náročné, nic s tím neudělám,“ dodal Birklen.

V září 2024 území spravované Povodím Odry postihla katastrofální povodeň. Povodňové vlny zasáhly všechny významné vodní toky a v různé míře poškodily vodní díla, která tam jsou.

19. září 2024

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Škody na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Odry byly vyčísleny na téměř 6,076 miliard korun,“ nastínila rozsah mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Obnova intravilánů obcí je podle jejích slov pro státní podnik prioritou. „Harmonogram prací bude projednáván individuálně s každou obcí samostatně v rozmezí července až září 2025,“ dodala Vlčková.