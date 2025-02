Povodeň připravila nemocnici o dárce krve a plazmy, Krnovští mohou darovat v Opavě

Z důvodů povodňových škod je Odběrové místo v Krnově od září 2024 mimo provoz. Zájemci o darování krve a plazmy si mohou domluvit odběr přímo na Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

„Znovuotevření v původních prostorách není možné. Hledáme náhradní řešení,“ řekla mluvčí Slezské nemocnice Aneta Paroulková.

Odběrové místo v Krnově pravidelně navštěvovalo asi 500 dárců, kteří přišli celkem zhruba na 1 200 odběrů ročně, tedy 80 až 120 za měsíc.

„Asi polovina darovala plnou krev a druhá polovina krevní plazmu,“ upřesnila mluvčí.

Prostory ale vzaly v září za své. „Odběrové místo v době povodní patřilo k nejhůře postiženým. Například odběrová křesla vynesla stoupající voda až ke stropu. Po odčerpání vody zůstalo jedno z nich dokonce ze stropu viset, zachytilo se o podhledy,“ nastínil sílu zkázy mluvčí krnovské nemocnice, jež té opavské místo pro odběry pronajímala, František Kuba.

Slezská nemocnice v reakci na to od října rozšířila provoz opavského transfuzního oddělení a vyzývá k návštěvě i dárce z Krnova.

„Navýšili jsme pro ně výši cestovného. Chystáme se také na některá místa vrátit formou výjezdových odběrů, ale to je zatím v přípravě a bude to nárazově při nedostatku dárců, nebo pokud se podaří domluvit skupinové odběry,“ řekla Paroulková s tím, že odběry by se uskutečnily na úřadech, v knihovnách či školách.

Výpadek totiž může být problém. „V kritických obdobích roku bude těžší sehnat dostatek dárců plné krve. Již nyní začínají chybět dárci skupiny 0 Rh+ a 0 Rh-, ale to je aktuálně celorepublikový problém. Některá období, třeba letní prázdniny, se bude muset krev pro krnovskou nemocnici nakupovat v jiných zařízeních transfuzní služby,“ dodala.

16. září 2024