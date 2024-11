Opravené zdravotní středisko spláchla povodeň, už se bourá. Krnov postaví nové

Poté, co ze zaplaveného městského zdravotního střediska v Krnově v Žižkově ulici ustoupila povodeň, budovu prohlédli statici a nařídili, že objekt ze 70. let půjde k zemi. Krátce před velkou vodou ho přitom modernizovali, teď už se do něj „zakousl“ bagr. Na jeho místě vyroste nové zdravotní zařízení.