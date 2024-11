Řeka Opava si po povodni vytvořila vlastní směr, mimo obce to tak zůstane

„Cílem je obnovit území po povodni tak, abychom minimalizovali nebezpečí do budoucna. Pokud ten tok provedl něco podobného už při povodni v roce 1997, případně v dalších letech, a teď znovu, tak řeka má neustále tendenci se vracet do jiného řečiště. Opravdu je pak na posouzení odborníků, zda z preventivních důvodů nerespektovat přirozenost přírody,“ konstatoval ministr zemědělství Marek Výborný.

Odborníci z jeho resortu i z ministerstva životního prostředí už společně se starosty, vodohospodáři a projektanty jednotlivé úseky řeky Opavy od Krnova proti proudu prošli. A vytipovali ty, které nechají v podobě, jakou si řeka přisvojila během záplav.

„Jedná se o více jak deset úseků, kde by v ideálním případě mohla téct buď širším korytem, či nově vzniklým korytem po povodni, a tyto úseky řádově mohou dosáhnout jednotek kilometrů vodních toků,“ upřesnil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Doplnil, že kromě Opavy jde i o jesenické toky Bělá a Vidnávka.

Úpravy řečiště

Na Bruntálsku se vybrané úseky týkají katastrů Vrbna pod Pradědem, Široké Nivy a Karlovic. Bez zásahů zůstanou části toku Opavy mimo samotné obce.

Například mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem, Karlovicemi a místní částí Široké Nivy Pocheň či mezi Pochní a Širokou Nivou.

V samotných obcích převažují spíše úpravy řečiště. „Věřím, že se touto cestou vydáme. Řeka dosud byla upravena na dvacetiletý průtok. Po celé délce na stejnou kapacitu vody, kterou dokázala pobrat. Nové úpravy by měly umožnit rozliv do širšího území a okolo by ve větší vzdálenosti vznikly hráze, které by měly chránit zástavbu,“ popsal místostarosta Karlovic Martin Kočí.

V samotných obcích je tok už zpátky v předpovodňovém korytě. „Bylo to nutné kvůli záchraně jednotlivých domů. Rychlé řešení v krizové situaci: koryto se muselo vytvořit znovu, protože bez toho jsme nebyli schopní odčerpat sklepy. Voda musela odtéct,“ vysvětlil starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil.

Zatím však nejsou břehy zpevněné a čekají na další úpravy. „Obnovil se průtočný profil, ale jde o prohrabané koryto v technickém stavu na nějaký objem,“ doplnil karlovický místostarosta Kočí.

Naplaveniny

V Široké Nivě zároveň začali odklízet naplaveniny z řeky na územích mimo samotnou obec. Na to v prvních týdnech po povodni nebyl prostor.

„Je ale potřeba to pročistit, jde o stovky a stovky kubíků naplavenin. Stromy na obrovských hromadách i desetimetrové pásy dřeva. Při větších deštích nebo jarním tání je to nebezpečné,“ konstatoval širokonivský starosta Spáčil.

Dodal, že při příchodu větší vody by byla opět ohrožená mimo jiné silnice mezi Širokou Nivou a Novými Heřminovy i území nad obcí proti proudu řeky.

Budoucí podobu jednotlivých úseků řeky Opavy by podle něj proto starostové měli znát co nejdříve, ať to mohou zohlednit i při těchto pracích.

Studie o možnostech rozšíření stávajících či ponechání nových koryt po povodni vzniknou v zimě, pracují na nich lidé z ministerstva životního prostředí. „Měly by být předány na jaře příštího roku Povodí Odry,“ nastínil postup mluvčí Bílý.

Povodí je pak vyhodnotí z hlediska vodohospodářského i majetkoprávního a projedná je se samosprávami i státní správou. To by se mělo odehrát v letech 2025 a 2026.

„Budou tam muset proběhnout majetková vypořádání, výkupy pozemků, směny a tak dále,“ připomněl ministr Výborný.

Zástupci obcí věří, že dohoda ohledně potřebných nemovitostí bude pro stát prioritou a větší ochrana před vodou naopak pro místní motivací.

S uskutečněním jednotlivých kroků se počítá od roku 2027, v dílčích případech i dříve. Do té doby se na vybraných úsecích provedou pouze stabilizační práce.