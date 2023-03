Někdo podřezal posed na Opavsku, ze kterého myslivec zastřelil psa

Zatím neznámý vandal v noci podřezal dřevěný posed stojící u cesty pro pěší i cyklisty mezi obcemi Darkovice a Vřesina. Pokud se stavba nezřítila hned, pachatel ji ještě strhl. Mstitelů možná dokonce bylo více. Poblíž místa ještě někdo na asfalt nastříkal slovo ALF a přidal malůvku psa.

„Už jsme přijali oznámení o poničení posedu a věc prověřujeme jako přečin poškození cizí věci. Místní myslivecké organizaci tak zatím neznámý pachatel způsobil škodu šestnáct tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Připojil, že to zdaleka není jediná věc, kterou policisté z Hlučína v souvislosti s tímto případem prověřují.

Zřejmě nejsledovanější je posouzení počínání myslivce, zda spáchal přestupek nebo trestný čin. Podle informací iDNES.cz věc policisté zhodnotili jako přestupek, ale další trestní oznámení jsou v tomto směru podána i na státní zastupitelství, takže spis nelze ještě uzavřít.

Právě možnost ohodnocení chování myslivce jako přestupek kritizovalo nejvíce lidí. Podle mnoha usmrcení psa, aniž by k tomu myslivec měl jakékoliv oprávnění, by mělo být posuzováno přísněji a kvalifikováno jako trestný čin. Dokonce kvůli tomu vznikly petice, které podepsaly tisíce lidí.

Jako přestupek proti myslivosti však také policisté hodnotí to, že pes byl nedaleko lesa puštěn na volno. „Jde jen o návrh, který poté ještě posoudí na přestupkovém oddělení příslušného úřadu,“ doplnil policejní mluvčí.

Trestní oznámení podal i myslivec

Policie dále prověřuje trestní oznámení samotného myslivce na neznámé pachatele za nevybíravé, až drsné útoky a vyhrožování na sociálních sítích, což se řeší jako přestupek proti občanskému soužití. Vyjádření myslivce ani darkovického spolku se zatím nepodařilo získat.

Majitelka psa Sabina Plačková řekla, že ještě o závěrech vyšetřování nic neví. „Samozřejmě já osobně nepovažuji ohodnocení střelce jen jako přestupek za správné, ale doufáme, že i tak to může vést k tomu, o co nám jde, tedy aby tento muž už nesměl mít zbraň a střílet z ní,“ vysvětlila.

K možnému svému přestupku sdělila, že je sice pravdou, že desetiletá fenka Dixie byla na volno, ale zároveň ji měla stále na očích. „Běhala jen kousek od nás. Když ji myslivec z posedu těsně nad námi zastřelil, zrovna běžela k nám,“ upozornila.

Útoky a nadávky ze všech stran

Dodala, že i ona čelí mnoha atakům. „Jsem obviňována z útoků na myslivce, teď z toho posedu. Přitom to jsou nesmysly. Jen jsem na sociální síť dala oznámení místním lidem, protože se mě ptali, co se stalo. A žádala jsem spravedlivý trest pro někoho, kdo bezdůvodně zastřelil mého milovaného psa,“ sdělila s tím, že si přeje co nejrychlejší došetření případu.

Incident se stal okolo dvacáté hodiny, kdy si Plačková s partnerem a desetiletou Dixie vyšli na procházku. Oba sice měli takzvané čelovky, ale kvůli velmi jasné noci si je nerozsvěceli, mezi sebou však nahlas hovořili. Když procházeli pod posedem, ozval se výstřel, přičemž myslivec psa smrtelně zranil a fenka umřela majitelce v náručí. Myslivec pak tvrdil, že si psa spletl s liškou, na kterou číhal.

Psa může zastřelit jen myslivecký hospodář nebo myslivecká stráž, což dotyčný není. A střílet lze jen na psy, kteří jsou vzdálení nejméně 200 metrů od lidského obydlí, viditelně pronásledují zvěř a nejsou pod vlivem majitele, například nejsou slyšet jeho pokyny nebo na ně pes nereaguje.