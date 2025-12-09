Po 22leté Ukrajince vyhlásila policie pátrání 25. listopadu, když její zmizení ohlásili známí po čtyřech dnech od posledního kontaktu.
Její tělo pak nalezl náhodný kolemjdoucí v přehradě Olešná u Frýdku-Místku, a to v katastru obce Staříč. Soudní pitva poté odhalila, že nešlo o náhodnou smrt, ale o násilný trestný čin.
„Zahájili jsme rozsáhlé prověřování, v akci bylo větší množství policistů, psovodi i potápěči,“ uvedl krajský kriminalista Lukáš Richter.
Vylákal ji na splacení dluhu
Už o den později policisté zadrželi 33letého Ukrajince, v tuzemsku dosud netrestaného, který se k činu přiznal.
„Motivem byly jejich vzájemné neshody, obviněný ženě slíbil, že jí vrátí peníze dlužné z předchozího zaměstnání. Tím ji vylákal,“ uvedl kriminalista.
Nyní už muž sedí ve vazbě, s vyšetřovateli spolupracuje. Za trestný čin vraždy mu hrozí 12 až 20 let vězení.