Tělo uškrcené cizinky leželo v přehradě, vrah ženu vylákal na vrácení dluhu

Vraždu mezi Ukrajinci objasnili moravskoslezští kriminalisté. Třiatřicetiletý muž vylákal o jedenáct let mladší krajanku na to, že jí vrátí dluh z předchozího zaměstnání. Jenže místo toho mladou ženu uškrtil a tělo se snažil ukrýt v přehradě u Frýdku-Místku.
Špatně zabrzděný automobil sjel do přehradní nádrže Olešná. (28. července 2025)
ilustrační snímek | foto: PČR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Po 22leté Ukrajince vyhlásila policie pátrání 25. listopadu, když její zmizení ohlásili známí po čtyřech dnech od posledního kontaktu.

Její tělo pak nalezl náhodný kolemjdoucí v přehradě Olešná u Frýdku-Místku, a to v katastru obce Staříč. Soudní pitva poté odhalila, že nešlo o náhodnou smrt, ale o násilný trestný čin.

„Zahájili jsme rozsáhlé prověřování, v akci bylo větší množství policistů, psovodi i potápěči,“ uvedl krajský kriminalista Lukáš Richter.

Vylákal ji na splacení dluhu

Už o den později policisté zadrželi 33letého Ukrajince, v tuzemsku dosud netrestaného, který se k činu přiznal.

„Motivem byly jejich vzájemné neshody, obviněný ženě slíbil, že jí vrátí peníze dlužné z předchozího zaměstnání. Tím ji vylákal,“ uvedl kriminalista.

Nyní už muž sedí ve vazbě, s vyšetřovateli spolupracuje. Za trestný čin vraždy mu hrozí 12 až 20 let vězení.

