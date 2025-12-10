Věděli jen, že je poblíž mostu u Odry. Policisté zachránili dívku před sebevraždou

Telefonát dívky, která hrozila sebevraždou, zaměstnal na začátku týdne ostravské policisty. Přestože neuvedla přesné místo, kde se nachází, hlídka ji dokázala včas najít a zachránit. I tak se před tím stihla poranit nožem.

„Mladá dívka operačnímu důstojníkovi na lince 158 řekla, že se nachází u železničního mostu v Ostravě-Zábřehu a že spolykala několik různých léků, má u sebe nůž, není jí dobře a chce skočit pod tramvaj,“ informovala policejní mluvčí Eva Jiroušková.

S dívkou bylo velice těžké udržet telefonický hovor a získat bližší poznatky k místu, kde se zrovna nachází.

„Jediná informace, kterou policisté disponovali, byla, že je poblíž mostu a teče tam řeka Odra. Tato událost byla okamžitě předána kolegům do terénu,“ řekla mluvčí.

Policisté z hlídkové služby tak usilovně propátrávali okolí, přičemž zhruba do deseti minut od oznámení dorazili ke garážím na ulici U Výtopny, kde u železniční trati v přilehlém lesíku nalezli dívku, která sama sebe ohrožovala nožem.

„Zpočátku s muži zákona vůbec nespolupracovala. Velitel policie s ní navázal komunikaci a snažil se ji uklidnit. Působila rozrušeně a nejprve policistům nevěřila. Díky svému přístupu si nakonec získali její důvěru a nůž před nimi odhodila,“ doplnila mluvčí.

Následně muži zákona zjistili, že si dívka již před tím způsobila řezné zranění na předloktí. Na místě ji ošetřili a po celou dobu uklidňovali. Poté ji převzali záchranáři, kteří ji převezli do nemocnice.

