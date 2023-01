Někdo se k nám dobývá. Muž zavoláním policie pomohl dopadnout sériového zloděje

Muž maskovaný kuklou a s nožem v ruce se do panelového domu v ostravské části Výškovice vloupal tento měsíc, policie konkrétnější čas neuvedla. Na tísňovou linku 158 zavolal obyvatel domu s informací, že na záběrech z bezpečnostních kamer instalovaných před domem a na chodbě vidí muže, nejspíše zloděje.

„Takřka v přímém přenosu popisoval pachatelovo jednání, tedy jak se snaží dostat dovnitř a poté jak prochází chodbou a snaží se odmontovat kameru. Operačnímu důstojníkovi také popsal pachatelovo oblečení a upozornil, že má u sebe nůž,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Operační důstojník ještě v době hovoru poslal na místo nejbližší hlídky, které dorazily do tří minut. Policisté začali dům prohledávat a v mezipatře narazili na hledaného muže, u něhož našli kuklu i kuchyňský nůž.

Na svědomí toho měl víc

Pro policisty to navíc nebyl nikdo neznámý. „Na sedmatřicetiletého muže už měli nashromážděné důkazní materiály z minulosti,“ poznamenala Michalíková. Když zloději prohřešky sečetli, dalo to dohromady sedm trestných činů se škodou přes 130 tisíc korun.

Muž se vkrádal do domů, sklepů i obchodů, odkud bral vše, co se dalo zpeněžit, například elektrokoloběžku, průmyslovou kameru, cigarety nebo obuv. Ostatně do stejného domu ve Výškovicích se vloupal také už o pouhé dva dny dříve, přičemž z chodby vzal sportovní boty.

„Obviněný muž se doznal a s kriminalisty spolupracoval. Za uvedené jednání mu hrozí až tříleté vězení,“ zmínila policejní mluvčí.

Zároveň přidala výzvu, ať se oznamovatelé chovají stejně jako ten ostravský, přičemž je rozumné počkat na policisty, nikoli aby se sami snažili pachatele zadržet. „Tím ohrožují své zdraví, někdy i život,“ zakončila Michalíková.