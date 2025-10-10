Čtyřiačtyřicetiletého muže v automobilu Škoda Kodiaq zastavila policejní hlídka v Dolním Benešově na Hlučínsku v odpoledních hodinách.
„Po zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu mu byla naměřena hodnota téměř 1,8 promile. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Jenže zákazu vůbec nedbal. Zhruba o tři hodiny později totiž policie dostala oznámení, že na silnici I/56 mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi jede vůz, který po silnici kličkuje.
Policistům se auto podařilo zastavit na Ostravské ulici v Hlučíně. A při pohledu na automobil a zvláště pak na řidiče bylo jasné, že jde o stejného hříšníka.
A k velkému překvapení dechový test na alkohol dopadl ještě mnohem hůře. „Nadýchal téměř 3,5 promile alkoholu. Navíc společně s ním cestovalo ve voze nezletilé dítě,“ popsal policejní mluvčí.
Policisté muže zadrželi a nechali převézt na záchytku. Po jeho vystřízlivění mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek. Hrozí mu až roční vězení, peněžitý trest a notně dlouhý zákaz řízení.
29. října 2024