Užitkové nákladní vozidlo s papírovými značkami zastavili policisté na dálnici D48. „Již vizuální kontrolou zjistili, že něco není v pořádku se zadní registrační značkou. Nemýlili se, tabulka byla nahrazena registrační značkou vyrobenou z papírového kartonu a provizorně upevněna. Měla identickou značku, nechybělo označení státu,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Důvodem této improvizace byla podle řidiče krádež pravé tabulky v zahraničí. „Policisté fiktivní registrační značku odňali. Navíc zjistili, že vozidlo je o několik set kilogramů přetíženo, řidiči tedy zakázali další jízdu,“ doplnila mluvčí.
Šofér dostal na místě tisícikorunovou pokutu za přetížení a byla mu také uložena pětitisícová kauce kvůli registrační značce.
Registrační značky hrály roli i v dalším případu, kdy řidič nákladního vozidla nedodržel téhož dne uložený zákaz jízdy. Soupravu převážející dřevo potkala silniční hlídka v katastru Dobré kolem 16. hodiny
„Kontrolním vážením policisté zjistili, že aktuálně padesátitunová souprava je o téměř 9 tun přetížena a řidič nemá pro jízdu s takovou váhou na našich silnicích povolení,“ uvedla Štětínská.
Následně policisté přišli na to, že v ranních hodinách již přetížený kamion řešili kontroloři Inspekce silniční dopravy, kteří mu zakázali další jízdu a uložili kauci. Muž evidentně zákaz nerespektoval a po několika hodinách opět vyjel.
„Policisté mu tedy opět zakázali další jízdu do zjednání nápravy a za porušení předešlého zákazu mu uložili sankci 100 tisíc korun. Provozovatele oznámili na správní orgán a uložili kauci za více než 83 tisíc korun. Jelikož ji řidič na místě nezaplatil, zadrželi policisté registrační značky, které mu byly po uhrazení kauce vráceny,“ přiblížila mluvčí.
Do třetice pak při kontrole nákladního vozidla s návěsem na D48 zjistili, že je u něj překročena největší povolená délka, šířka i výška.
„Nejmarkantnější bylo přešvihnutí délky soupravy, která byla 23 metrů namísto povolených 16,5 metru. Navíc, řidič nedodržel bezpečnostní přestávky v jízdě a doby odpočinku,“ uvedla Štětínská.
Policisté uložili dopravci kauci v součtu ve výši 230 tisíc korun a oznámili ho na správní orgán. Řidiči uložili pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 15 tisíc korun.