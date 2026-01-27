VIDEO: Muž se na ulici svlékl donaha a zkoušel řídit dopravu, skončil v nemocnici

  11:38
Video se záznamem nahého muže, který se svlékl na ulici nedaleko centra Opavy, se objevilo na facebookové skupině Kde stojí Švestky Opava a okolí. Na záběru je vidět, jak stojí uprostřed silnice vedle hromádky svého oblečení a řídí dopravu jako policista. Podle informací z Facebooku to bylo ovšem jen do chvíle, než se na místě objevili uniformovaní policisté.

Událost se odehrála v pondělí v podvečer na křižovatce ulic Krnovská a Hany Kvapilové. Podle policistů mu odvahu k tomu, aby se v zimě svlékl donaha, dodaly alkohol a drogy.

„Hlídka dopravních policistů při projíždění po ulici Krnovské v Opavě zahlédla nahého muže, který stál uprostřed vozovky a svými pohyby se zřejmě snažil usměrňovat dopravu,“ popsala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Muž se svlékl donaha a vyhrožoval hostům restaurace zabitím

Policisté muže vyzvali, aby silnici opustil, což učinil. „Provedená dechová zkouška na alkohol i test na drogy u něj byly pozitivní,“ potvrdila Kubzová.

Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu muž skončil v péči záchranářů, kteří jej převezli do nemocnice. Případem se nadále zabývají opavští policisté. „Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ konstatovala Kubzová.

Autor: