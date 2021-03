Zloděj schoval kradenou pokladnu s penězi do sněhu, policii stejně neunikl

Policisté mladíka dopadli na konci loňského roku, když se plátkem na železo snažil přeřezat mříže do obchodu s dětským zbožím. Jenže ho zaslechla jedna žena, které přivolala policejní hlídku.

Muž se přiznal a vyšetřování bylo vedeno na svobodě. To ovšem nejspíše mladý zloděj vnímal jako své vítězství a slabost policistů, takže v trestné činnosti pokračoval.

Jak později vyšlo najevo, pro své zlodějské akce si vybíral výhradně objekty v centrálním ostravském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Jednou dokonce v prodejně Barvy-Laky vzal tolik, že pokladnu s deseti tisíci korunami zahrabal mezi dvě zaparkovaná auta do sněhu. A vrátil se pro další lup. „Jenže při ohledání místa činu policisté pokladnu našli a vrátili majiteli,“ poznamenala policejní mluvčí Eva Michalíková.



Mladík se vloupal také například do mateřské školky, kde pracovala jako uklízečka jeho příbuzná. Vzal jí klíče a šel na zlodějskou výpravu, při které vzal kávovar za více než deset tisíc korun a čistící prostředky. „Odcizené věci prodával a za utržené peníze pak nakupoval jídlo a cigarety,“ dodala policejní mluvčí.

Ačkoliv se mladík opětovně kál a sliboval, že se napraví, už mu to mnoho platné nebylo, protože soud souhlasil s jeho vzetím do vazby, a to zejména kvůli obavám o další pokračování trestné činnosti. „Vzhledem k tomu, že se obviněný muž takového jednání dopustil v době nouzového stavu, nyní mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let,“ zakončila mluvčí Michalíková.