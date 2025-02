Více nehod a méně obětí, zato přibyly drogy a mobily za volantem

Rozporuplné pocity mají moravskoslezští policisté při hodnocení situace na silnicích kraje v roce 2024.

„V loňském roce evidujeme celkem 10 804 dopravních nehod, což je o 396 více než v roce 2023,“ konstatoval krajský ředitel Policie ČR Tomáš Kužel.

Bilanci vylepšuje nižší počet zemřelých při nehodách. Zatímco v roce 2023 bylo obětí nehod v regionu 37, loni to bylo o šest méně. O 12 na 125 lidí také klesl počet těžce zraněných.

„Z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu přišlo o život pět chodců, čtyři cyklisté a pět motocyklistů,“ připojil vedoucí krajského dopravního inspektorátu Petr Štencel.

Krajský policejní ředitel upozornil, že největší počet nehod jednoznačně zavinil nesprávný způsob řízení a jízdy.

„Bohužel stále více řidičů se řízení nevěnuje tak, jak by mělo. Za jízdy telefonují, a co hůře, také píší textové zprávy nebo různé příspěvky na sociální sítě. A to je ještě větší průšvih,“ upozornil Tomáš Kužel.

Připomněl, že zatímco se člověk za volantem dívá do mobilu, automobil ujede několik desítek i stovek metrů. „A to se dopravní situace může zcela změnit, přičemž takový řidič už nemá šanci nijak reagovat,“ podotkl Kužel.

Alkohol se drží, drog přibývá

Další stále naléhavější problém, který zaznamenali dopravní policisté, je rostoucí počet řidičů pod vlivem drog.

„Jsou to zkušenosti z namátkových silničních kontrol. Zatímco alkohol zůstává zhruba na stejné úrovni, odhalených řidičů, kteří před jízdou užili návykové látky, je stále více a více,“ potvrdil krajský policejní ředitel.

Dalším trendem jsou pak koloběžkáři. „Přibývá jich. Na pivo se už zdaleka nejezdí jen na kole, ale stále častěji na koloběžce,“ přitakal vedoucí dopravního inspektorátu Štencel.

Připojil, že právě na koloběžkáře se kontroly dopraváků v letošním roce zaměří.

Nejtragičtější den roku

Dopravně nejtragičtějším dnem loňského roku se stalo pondělí 19. února, kdy zemřeli tři lidé. V Orlové na Karvinsku příliš rychle jedoucí vůz vyletěl ze silnice a trefil strom. Automobil se rozlomil, přičemž ve vraku zemřeli dva devatenáctiletí mladíci. Ve stejný den se totéž stalo i v Novém Jičíně, kde zahynul řidič středního věku.

Dopravní policisté rovněž neopomenou kamiony, jejichž počet na silnicích kraje roste. A často jsou soupravy přetížené nebo řidiči nedodržují povinné přestávky.

Ostatně v roce 2024 moravskoslezští policisté vybrali od řidičů kamionů, často zahraničních, 512 kaucí za více než devět milionů korun.

Mezi skutečnostmi, které se dopravní policii podařily, uvedl Štencel stav na silnici I/56 okolo přehrady Šance na Frýdecko-Místecku.

„Motorkáři si na tamní silnici plné zatáček často rádi zkoušeli, co vše zvládnou. A často to nedopadlo dobře. Na ten úsek jsme se zaměřili a mohu říct, že se to jistě zlepšilo,“ popsal Štencel situaci mezi obcemi Ostravice, Staré Hamry a Bílá.

V prioritách stanovených na letošní rok převládají jednoznačně kontroly dodržování správného způsobu jízdy a řízení. „To bude alfa a omega naší činnosti,“ varoval krajský policejní šéf.

Zdůraznil, že policejní hlídky budou na silnicích vidět co nejvíce. „A samozřejmě na místech, kde se dopravní pravidla porušují nejčastěji a kde dochází k nejvíce nehodám,“ doplnil Kužel.