„S trvalým obsazením základny v Ostravě počítá koncepce rozvoje Letecké služby Policie České republiky do roku 2032,“ sdělila Irena Brodská z Policejního prezidia.
Heliport s hangárem pro potřeby Policie ČR se v Ostravě-Zábřehu otevřel už v roce 2017. Tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý si sliboval, že stroj v regionu zůstane natrvalo.
Jenže po tříletém zkušebním provozu vrtulník policie stáhla a pro celou republiku fungují jen dvě základny – v Praze a v Brně.
Do Moravskoslezského kraje zalétával policejní vrtulník jen v případě potřeby, což však byl při nepříznivých povětrnostních podmínkách na trase z Brna nebo při potřebě rychlého nasazení problém.
Za masovým vrahem záchranářským vrtulníkem
Například v prosinci 2019 si moravskoslezští policisté dokonce museli při pronásledování masového vraha v ostravské fakultní nemocnici nejprve vypůjčit vrtulník od lékařských záchranářů, policejní stroj se všemi technickými vymoženostmi se zapojil později.
A podle informací MF DNES byly zásadním zlomem loňské povodně, kdy by se další vrtulník přímo v postiženém regionu náramně hodil.
„Přitom jak kraj, tak i město Ostrava na nový hangár přispěly miliony korun. A roky byl prázdný, to bylo neuvěřitelné a smutné současně,“ opakovaně upozorňoval krajský zastupitel Josef Babka (KSČM).
Na dotaz MF DNES řekl, že nyní, kdy bude vedení kraje a vlády nejspíše z hnutí ANO, by šance na vrtulník mohla být větší, byť stroj regionu chyběl, i když byl Andrej Babiš premiérem. „Samozřejmě by tato část republiky měla mít policejní vrtulník bez ohledu na to, kdo zrovna kde vládne,“ dodal Babka.
V hangáru jsou drony
Hejtman Josef Bělica (ANO) odpověděl shodně jako Policejní prezidium a také poukázal na novou koncepci počítající s trvalou přítomností policejního vrtulníku od roku 2027.
„Tato koncepce byla schválena usnesením vlády, v současné době se provádějí a připravují veřejné zakázky na pořízení techniky,“ sdělil Bělica.
Hejtman i Policejní prezidium upozornili, že ostravský hangár nezůstal zcela prázdný ani nyní. Policie tam má umístěné drony.
„Na této základně je dislokována technika a policisté pro potřebu poskytnutí letecké podpory s využitím bezpilotní techniky. V případě potřeby vrtulníku, zejména při rozsáhlejších mimořádných událostech, je základna obsazena také leteckou posádkou a vrtulníkem,“ upozornila Irena Brodská.
Zdůraznila, že rozšíření policejní letecké služby je spojeno s poměrně vysokými náklady, a to jak finančními, tak personálními. Problémem byl podle informací MF DNES například nedostatek pilotů.
Hangár pro policejní vrtulník stojí v Ostravě – Zábřehu, kde je heliport i pro záchranářské vrtulníky.
