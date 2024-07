Cestu z Ostravy na Polanku ztíží stavba nového kruhového objezdu

„Stavba křižovatky potrvá do 10. září a vyžádá si jak částečnou uzavírku s kyvadlovým provozem na Polanecké ulici, tak úplnou uzavírku ve směru od Svinova, s výjimkou autobusů MHD a integrovaného záchranného systému,“ přiblížila dopady přestavby křižovatky mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

V rámci MHD je linka 46 odkloněna po Polanecké ulici, linka 45 po Rudné. Zastávky Malá strana a Fibichova nebudou po tuto dobu obsluhovány.

Křižovatka na výjezdu ze Svinova ve směru na Polanku nad Odrou se začíná opravovat jen krátce poté, co byl po rok a půl trvající opravě uveden do provozu most přes Odru v Polance.

Kvůli jeho opravě byl provoz na spojnici mezi Svinovem a Polankou po dlouhé měsíce minimální, nový kruhový objezd se zde však začal stavět až v okamžiku, kdy se sem provoz vrátil.

Čekalo se na kanalizaci

Silnici totiž začali opět využívat jako nejkratší a nejrychlejší spojení s nádražím ve Svinově nebo třeba s fakultní nemocnicí v Porubě obyvatelé obcí z pravého břehu Odry.

„Je samozřejmě snahou koordinovat uzavírky tak, aby byl provoz ve městech co nejplynulejší. Ne vždy je to ovšem reálné, například kvůli zajištění financování,“ vysvětlila mluvčí kraje důvody, proč se obě akce nekoordinovaly. „Konkrétně v tomto případě bylo ovšem nutné se stavbou začít až po dokončení kanalizace ze strany města.“