Jízdy na černo se mohou prodražit, dopravní podnik zpřísňuje pokuty

To se od soboty částečně změní. „Rozhodli jsme se pro změnu přepravních podmínek. Od prvního dubna je zpřísňujeme u snížené tarifní přirážky jednoho tisíce korun,“ konstatoval generální ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

„Tu je dodnes možné za jízdu bez platného jízdního dokladu uhradit ihned ve voze nebo do sedmi dní v našem zákaznickém centru. Nově bude možné uhradit sníženou pokutu pouze okamžitě ve vozidle kartou či hotově. Pokud toho cestující nevyužije, vypsaná tarifní přirážka bude tisíc pět set korun,“ vysvětlil Morys.

Ke zkrácení platnosti „slevy“ na pokutu vedl ostravský dopravní podnik dlouhodobě vysoký počet pasažérů jezdících bez platné jízdenky. Při kontrolních akcích jich bývá až 15 procent.

Pětačtyřicet revizorů

Při té poslední o minulém víkendu revizoři dopravního podniku odhalili přes dvě stovky černých pasažérů. „Během akce v centru Ostravy a v Porubě revizoři zkontrolovali 1 443 cestujících ve čtyřiceti sedmi spojích,“ přiblížila rozsah nočního nasazení mluvčí DPO Tereza Šnoblová. „Z toho dvě stě deset pasažérů vyloučili za nedodržování smluvních přepravních podmínek. Do akce trvající do tří hodin ráno se zapojilo deset asistentů přepravy a šest strážníků, rozdělených do tří skupin.“

Obdobná kontrolní akce se uskutečnila i ve druhé polovině ledna. Tehdy bylo z dopravy vyloučeno při podobném počtu kontrolovaných dvanáct procent cestujících.

„Nejčastějším důvodem pro vyloučení z přepravy byla jízda bez platného jízdního dokladu. U deseti cestujících bylo příčinou, že byli pod vlivem alkoholu, a u dvou výtržnost,“ konstatoval ředitel Morys. Dodal, že ostravský dopravní podnik má devadesát zaměstnanců přepravní kontrolory, 45 revizorů a 45 asistentů přepravy.