Jedinou pohřební službu paralyzoval covid, ve městě nebudou smuteční obřady

12:56

Kvůli koronavirové nákaze jednoho z pracovníků přerušila jediná pohřební služba v Bohumíně svou činnost. Všichni její zaměstnanci totiž nastupují do karantény. Smuteční obřady se minimálně do 25. ledna přesunou do okolních měst.