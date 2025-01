O výrobě nevěděla nic, firmu ale zachránila. A dnes v ní šije deky z ovčí vlny

„Po ukončení studia na vysoké škole jsem nastoupila do poradenské firmy, což mi ale moc nedávalo. Takže když jsem se od rodičů dozvěděla, že jejich známý chce zavřít svou firmu, tak jsem, ještě ve zkušební době, dala výpověď, dohodla se na převzetí a začala podnikat sama,“ vypráví.

Příběh roku Zuzana Bílková se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro ni můžete v anketě ZDE

Firma nebyla úplně v koncích, hlavní důvod plánovaného ukončení výroby byl prostý, majitel zvažoval odchod do důchodu. Začátky ale ani tak nebyly snadné. S financemi pomohli i rodiče, hlavní práce ale byla na ní.

„Počáteční investice nebyla vysoká, byla to starší budova, kde švadleny šily na starých strojích, svůj věk už měly i stroje na zpracování vlny. Rodina mě podpořila, podpořili mě i stávající zaměstnanci. Já jsem totiž o výrobě nevěděla vůbec nic,“ přibližuje své začátky jednačtyřicetiletá žena.

První kroky k záchraně firmy nebyly jednoduché. „Bylo mi jasné, že tu firmu musím více přiblížit světu. Objednávky tehdy chodily faxem do sousední pálenice, ve firmě nebyl internet, objednávky se vedly v papírové podobě. Mým největším štěstím a devízou bylo nadšení zaměstnankyň. O zboží věděly holky všechno, učily mě řemeslu, já jsem se je zase snažila uvést do online světa,“ vzpomíná Zuzana Bílková na své začátky.

Zuzana Bílková, majitelka firmy Besky - vlněné přikrývky z hor (20. ledna 2025)

Postupně se jí dařilo zaměstnankyním navýšit úvazky, ze tří původních dvě ve firmě stále pracují, jedna jako mistrová, druhá ještě občas přijde vypomoci z důchodu. Aktuálně v Besky zaměstnává necelé dvě desítky lidí.

Dnes se téměř sto procent produkce firmy, která od místních zemědělců vykupuje ovčí vlnu, dále ji zpracovává a zákazníkům nabízí třeba vlněné deky, prodává na e-shopu. Plány do budoucna jsou jasné.

„Nikam se neženu, je lepší růst pomalu, ale stále, než se někde třeba zadlužit. Už jsme na tom lépe, ale doby, kdy jsem zaplatila za materiál a výplaty a nezbylo mi vlastně nic, si pořád pamatuji,“ dodává majitelka firmy.

Ke zpracování vlny může v budoucnu přidat i další profesi. Muzejnictví. Z končících firem v okolí totiž vykupuje stroje využívané ke zpracování vlny. Většinou jde o zařízení vyrobené před mnoha lety.

„Takových strojů máme více, jsou to stařečkové. Máme je tady pro jistotu, kdyby se nám pokazily naše stroje. Možná by nebylo od věci je někdy vystavit, ukázat lidem, aby viděli, jaká je to často nádhera. Ale to je daleko před námi,“ přibližuje jeden z plánů Zuzana Bílková.