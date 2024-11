Nemocnice zavádějí placené stáže. Medici mají velký zájem, sestry menší

Nemocnice Havířov, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, nabízí stáže studentům lékařských fakult od čtvrtého do šestého ročníku a platí jim okolo 150 korun za hodinu.

„Nejsme nějak atraktivní lokalita a tímto způsobem se snažíme pobídnout studenty, aby si vybrali naši nemocnici, seznámili se s prací na odděleních a případně zvážili, jestli by se jim u nás nelíbilo i po studiích,“ vysvětlila specialistka vzdělávání havířovské nemocnice Martina Zajacová.

Zájem je dost velký. Placenou stáž už v Havířově absolvovalo padesát mediků. „Poskytujeme k tomu i ubytování, takže toho využívají třeba i studenti ze Slovenska, kteří by k nám jinak nezavítali,“ dodala.

Medici, kteří ještě nejsou rozhodnuti, jakému oboru se chtějí věnovat, si podle ní mohou projít i více oddělení. Nemocnice zároveň nabízí placené stáže pro budoucí praktické sestry a všeobecné sestry, které odměňuje podobným způsobem. „U sester ale zatím až tak velký zájem není,“ doplnila Zajacová.

Také nemocnice ve Frýdku-Místku přišla s možností placené týdenní stáže pro studenty medicíny. Ohodnocení je podobně jako v Havířově 150 korun za hodinu a zájemci si mohou vybrat, kde chtějí stáž absolvovat. „Žádosti posuzují vedoucí oddělení a přihlíží k zájmu a požadavkům studentů,“ vysvětlila mluvčí nemocnice ve Frýdku-Místku Michaela Konečná.

Dodala, že s touto praxí začala tato příspěvková organizace kraje zhruba před rokem. „Chceme studentům nabídnout něco víc, než je běžné. Zaměstnavatelů ve zdravotnictví je totiž spoustu a my je i tím způsobem chceme přilákat a otevřít jim dveře,“ shrnula.

Někteří se vracejí na delší stáže a letní brigády

Důležité je podle ní, aby se studenti seznámili s prostředím nemocnice a jejím personálem a měli tak příležitost posoudit, jestli by to pro ně byla dobrá volba pro budoucnost. Někteří studenti se vracejí na delší praxe nebo letní brigády.

Zakladatel portálu Po medině Martin Palička, jenž pracuje jako onkolog ve Fakultní nemocnici Ostrava a snaží také zkvalitňovat české zdravotnictví, placené stáže vítá.

„Je to velice dobrý nástroj, jak přilákat budoucí lékaře, sestřičky i další nelékařské profese na půdu nemocnice,“ poznamenal Palička, jenž rovněž přednáší a vytváří podcasty na zdravotnická témata. „S nemocnicí v Havířově intenzivně spolupracujeme a na kvalitu a užitečnost stáží se ptáme i účastníků,“ doplnil Palička, jehož práce si všiml rovněž magazín Forbes a zařadil ho mezi 30 mimořádných českých talentů do 30 let.

Málo lékařů? Spíše mnoho nemocnic

Například novojičínská nemocnice Agel zatím o placených stážích neuvažuje. Osvědčila se jim totiž stipendia pro studenty, byť jsou spojená se závazkem odpracovat tam po škole tři roky.

„Zájem je stále větší. Doba se totiž změnila. Studenti už to neberou jako nutné zlo, ale vnímají, že tím získávají podporu a zázemí,“ sdělila personální manažerka nemocnice Lenka Sokolovská. Tato i některé další nemocnice Agel mají pro studenty lékařských fakult i jiná lákadla, jako například den s primářem.

Podle Martina Paličky na tom české zdravotnictví co do počtu lékařů na počet obyvatel není ve skutečnosti špatně. V Evropské unii se blíží průměru. Problém je podle něj v rozložení lékařů.

„V Česku je neobyčejně rozsáhlá síť nemocnic a to vytváří nepoměr v systému. Kdybychom byli schopni tu síť optimalizovat, tak by nedostatek lékařů, který trápí hlavně periferie a venkov, asi nebyl,“ zmínil Palička.