Policie dopadla na Novojičínsku drogový gang, surovin měl na metrák pervitinu

Když se policisté ze speciálního týmu zaměřeného na drogové delikty dozvěděli o lidech, kteří v regionu vyrábí a prodávají pervitin, začali je utajeně sledovat. „Nakonec se z toho stal jeden z největších toxi případů v kraji za poslední dobu,“ poznamenal Jakub Mohyla, zástupce vedoucího krajského 2. oddělení obecné kriminality.

Policisté při akci nazvané Shaggy odhalili, že si banda pronajala bývalou zemědělskou usedlost na opuštěném místě. Místo médiím odmítli upřesnit, podle informací portálu iDNES.cz však jde o oblast východně od Kopřivnice. Vlastníkovi namluvili, že po přebudování stavby zvažují v místě možnost rekreace.

To však rozhodně v úmyslu neměli. Zřídili si tam varnu pervitinu, přičemž jeden muž všemu šéfoval a platil náklady, další dva se starali o samotnou výrobu a žena, partnerka jednoho z nich, byla motorizovanou spojkou.

„Od loňského září do konce ledna vyrobili a zpeněžili dva kilogramy drogy, gram pervitinu prodávali za 600 korun,“ poznamenal Tomáš Kvíčala, ředitel Policie ČR na Novojičínsku. Jen za toto období tak utržili přibližně 1,2 milionu korun.

Žena chtěla hodit bankovky do popelnice

Když už měli o skupině tvořené třemi muži a jednou ženou ve věku třicet až pětapadesát let dostatek informací, vyrazila do akce policejní zásahová jednotka, která všechny zadržela. „Dva z nich přímo při výrobě drogy, žena se snažila zbavit jak surovin, tak i milionu korun na hotovosti, které chtěla vhodit do popelnice, ale bylo jí v tom zabráněno,“ uvedli policisté.

Při sledování se také zjistilo, že potřebné léčivo, ze kterého se získává účinná látka, gang odkupoval od tří mužů ve věku 22 až 33 let ze Zlínského kraje, kteří medikamenty dováželi z Balkánu, přesnou zemi policisté kvůli dalšímu vyšetřování zatím odmítli prozradit. I tyto spolupachatele zadrželi, k tomu o něco později i dalšího spolupracovníka novojičínské party, který byl dočasně mimo region.

Zajímavosti zlínské části byl fakt, že léky převáželi ve zvláštní schránce vytvořené v jednom z vozidel, ve které kontraband dostávali přes státní hranice.

Kvůli velkému rozsahu a závažnosti si případ převzala krajská kriminálka. „Všichni zadržení byli obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim jako organizované skupině hrozí osm až dvanáct let vězení,“ sdělil krajský kriminalista Jakub Mohyla s tím, že šest z nich skončilo ve vazbě.

Jak doplnil Pavel Tic z novojičínského oddělení obecné kriminality, částečně jde o recidivisty, v minulosti už za obdobnou činnost potrestané. Při domovních prohlídkách policisté zajistili čtyři a půl milionu korun v hotovosti a motorová vozidla.

„Za utržené peníze si nakupovali auta, jezdili na luxusní dovolené a pořizovali drahé oblečení. Někteří ze zadržených si žili docela na vysoké noze,“ zakončil kriminalista Mohyla.