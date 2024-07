Bezdomovec polil družku benzinem a zapálil, dohodl se na 14 letech vězení

Soud vynesl rozsudek, který je pravomocný. Schválil dohodu o vině a trestu a zároveň stanovil pachateli činu také ústavní protialkoholní léčbu.

Fakultní nemocnici v Ostravě musí odsouzený navíc uhradit milion korun za náklady na léčbu popálené ženy.

Incident se stal 12. července okolo patnácté hodiny. Padesátiletý bezdomovec Grela i jeho o dva roky mladší partnerka byli silně opilí. Muže rozzuřilo, když družce přikázal, aby okamžitě přišla za ním, jenže se tak nestalo.

„Chopil se kanystru a nejméně tři čtvrtě litru benzinu nalil na ženu i matraci, na které seděla, a zapalovačem je zapálil. Když začala hořet ona i molitan na matraci, tak ji ponechal svému osudu,“ uvedl státní zástupce.

Bezdomovkyně naštěstí neztratila duchapřítomnost. Vyběhla z místnosti, strhla ze sebe oblečení, polila se vodou a přivolala záchranáře. I tak ale měla popáleniny prvního až třetího stupně na 44 procentech těla.

Záchranáři byli na místě za šest minut od oznámení. „Uvedli popálenou do umělého spánku, převedli na umělé dýchání a prvotně ošetřili popáleniny. Poté byla pacientka transportována do ostravské fakultní nemocnice a předána do péče týmu popáleninového centra,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Policie po výslechu svědků a také díky řady expertiz dokázala, že nešlo o náhodu, a na konci srpna obvinila právě Grelu.

Původně muži hrozilo od patnácti do dvaceti let vězení.