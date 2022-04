Čeští ochránci usvědčili na Sumatře překupníka zvířat, prodával i luskouna

Policisté si pro překupníka přišli ve chvíli, kdy hodlal prodat kromě dalších chráněných zvířat také kriticky ohroženého luskouna ostrovního. Ten se během krátké doby dostal na pokraj vyhubení kvůli tomu, že se jeho šupiny používají jako přísada do metamfetaminu.

Čeští ochranáři František Příbrský ze Zoo Ostrava a Tomáš Ouhel ze Zoo Liberec působí na indonéském ostrově Sumatra už 15 let. Oba vedou pod záštitou svých zoologických zahrad úspěšné ochranářské projekty, poslední měsíce ale usilovně pracovali na přípravě zatčení jednoho z velkých místních obchodníků se zvířaty zvaného Greed. Na jeho stopu narazili loni v listopadu.

„Spolupracujeme s jihoamerickým vyjednávačem, který pracuje například pro CIA nebo FBI. Tomu se podařilo rozkrýt na Whatsappu několik skupin, kde se prodávala nelegálně ulovená zvířata, často šlo o kriticky ohrožené nebo ohrožené druhy. A ve všech skupinách vedly nitky k člověku s přezdívkou Greed, který se zaměřoval primárně na obchod s ulovenými primáty, luskouny a plazy,“ přiblížil František Příbrský.

Jihoamerický vyjednávač, který si kvůli svému bezpečí přál zůstat v anonymitě, navázal s Greedem kontakt a předstíral, že má zájem koupit si některé z nabízených zvířat.

„Postupně si získával jeho důvěru, a to až tak, že mu pašerák posílal i fotky těhotenských testů své ženy. Chlubil se i tím, co všechno už prodal, například také slůně nebo nosorožčí roh,“ uvedl Příbrský.

Kolem překupníka se postupně začala stahovat síť. Ochranáři spolupracovali s indonéskou policií a také s Ofirem Drorim z Izraele, zakladatelem mezinárodní organizace Eagle, který má za sebou v Africe stovky úspěšných zátahů na překupníky zvířat.

„Ten nám radil, jak organizovat celou věc tak, aby nám Greed na poslední chvíli nevyklouzl, aby třeba nestačil podplatit některé z policistů,“ vyprávěl Příbrský.

Důležité bylo dopadnout muže tak, aby měl u sebe zvířata, která chtěl prodat. „Jinak by byla jen malá šance na jeho potrestání. Ve chvíli, kdy náš vyjednávač s jistotou věděl, že Greed má zvířata u sebe doma, jsme informovali indické vyšetřovatele, že si pro něj mohou jet. On už doma čekal na kupce, místo toho ale přijeli policisté. My jsme to zpovzdálí sledovali, ať víme, jestli to dobře dopadlo,“ řekl Příbrský.

Obchodník putoval do vazby

V domě pašeráka zabavili kriticky ohroženého luskouna ostrovního, tři koťata chráněné kočky bengálské a želvu mohutnou. Jelikož luskoun a želva byli čerstvě uloveni, mohli být druhý den vypuštěni zpět do volné přírody. Koťata kočky bengálské zůstanou v záchranné stanici do doby, než dorostou a naberou více síly, poté budou vypuštěna do vybrané přírodní rezervace.

Usvědčený obchodník byl na místě zatčen a převezen do vazby. „Jelikož byl v minulosti již dvakrát uvězněn, dostane pravděpodobně vyšší sazbu trestu, která se bude pohybovat okolo dvou let vězení a pokuty v řádu několika milionů indonéských rupií,“ informoval Tomáš Ouhel ze Zoo Liberec.

„V dřívější době byl Greed odsouzen za krádeže, poté přešel na obchod se zvířaty, a to kvůli tomu, že jsou za něj nižší tresty, ale nese přitom vysoké zisky. To je také důvod, proč pašování zvířat přitahuje i mnoho dalších zločinců, kteří například dříve obchodovali s drogami,“ podotkl Příbrský.

Indonésie je centrem nelegálního obchodu

„Je skvělé vidět tyto iniciativy v Indonésii. Přesně to je potřeba. Méně řečí a více překupníků za mřížemi. Toto zatčení je opravdu velmi přínosné, protože přístavy v jihovýchodní Asii tvoří velkou část nelegálního obchodu s volně žijícími živočichy a je třeba jej řešit zatýkáním a stíháním. Každé zatčení pašeráka divokých zvířat vysílá zprávu dalším zločincům. Tato akce tedy bude mít, doufejme, dalekosáhlý dopad,“ pochválil akci českých ochranářů zmíněný zakladatel Eagle Ofir Drori.

Indonésie je jedno ze světových center nelegálního obchodu se zvířaty. Ten se často velmi negativně podepisuje na stavu jednotlivých živočišných druhů. Příkladem můžou být právě luskouni, kteří jsou na Zemi již od dob dinosaurů a jejichž populace byly člověkem totálně zdecimovány za dobu jediné lidské generace.

„Ještě před dvaceti lety byli luskouni zařazeni pouze mezi zranitelné druhy. Kvetoucí obchod se zvířaty přitom může za to, že jsou dnes všechny druhy luskounů na pokraji vyhynutí. Loveni jsou pro maso a pro tradiční čínskou medicínu, v posledních letech ve velké míře také kvůli tomu, že jejich šupiny jsou přidávány výrobci drog do metamfetaminu, protože údajně zlepšují jeho účinky,“ osvětlil Příbrský.

Soudy hodnotí jen jednotlivé případy

Nelegální obchod se zvířaty je přitom v Indonésii již řadu let trestný, zákon je ale v tomto směru jen málo vymáhán.

„Při podobných zátazích se bohužel často setkávám s tím, že se při rozsudku klade hlavní důraz především na počet aktuálně zabavených zvířat a na rozsah celého ilegálního obchodu se nebere zřetel, přestože jej pachatel mnohdy činil i po desetiletí. Nejen pro ochranu přírody by bylo potřeba, aby se výrazně více přihlíželo právě na velikost působení překupníka a jeho dlouhodobé aktivity, než pouze na důkazy, se kterými je chycen při činu daný den. Zároveň je nutné zvýšit trestní sazbu pro velké obchodníky, kteří stojí v čele organizovaných skupin, jinak může být pro mnohé druhy zvířat pozdě,“ popisuje situaci v Indonésii Ouhel.

Celá akce byla zveřejněna ve většině indonéských médií. Ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák ocenil úspěšný zásah a telefonicky poděkoval komandantovi Polda Sumbar, který se na zatčení podílel. Na realizaci akce se finančně podílela i Zoo Wroclaw a její nadační fond DODO Foundation.