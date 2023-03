U zoo i univerzity. O parkovací domy v Ostravě je zájem, přibudou další

Další dva domy, a to na ulici 28. října v blízkosti krajského úřadu a mezi náměstím Msgre Šrámka a ulicí Zámecká, pak plánují radní dokončit v následujících čtyřech letech. Počet parkovacích míst ve městě tím navýší o více než 1 600.

„Stavět nové parkovací domy v centru má určitě smysl, protože kapacita dnešních je naplněna na maximum,“ uvedla Eva Vlčková, ředitelka společnosti Garáže Ostrava, která provozuje parkovací domy pod Prokešovým náměstím u ostravské radnice pro 203 aut a na Černé louce, kde může zaparkovat 316 řidičů.

„Především Prokešovo náměstí je plně vytíženo. Máme tu až 155 dlouhodobě obsazených míst, která si pronajímají většinou firmy. Zbytek je k dispozici pro takzvaně rychlé parkování na jednu až dvě hodiny a v úřední dny je tu plno,“ řekla Vlčková.

Nově a zatím zdarma lze v centru Ostravy parkovat v podzemních garážích pod novou částí Ostravské univerzity mezi Černou loukou a nábřežím Ostravice.

Také na Černé louce využívají firmy možnost předplatit si dlouhodobé parkování, takže i tady je měsíčně přes 280 míst smluvně obsazených a zbytek k dispozici pro rychlý parking, což lidé stále častěji využívají.

„Kdysi jsem objel pár ulic v okolí centra a místo jsem našel. Dnes bych hledal i několik desítek minut, což mi za to nestojí. Raději zaplatím čtyřicet korun za hodinu pod Prokešovým náměstím nebo třicet na Černé louce a víc neřeším,“ popsal René Čáslavský a připustil, že složitější by to měl v případě, že by v centru trávil plnou pracovní dobu. „Díval jsem se, že celodenní parkování by mě na Černé louce vyšlo na 1 600 korun měsíčně a na Prokešově náměstí dokonce 2 100 korun, což by se mi asi dávat nechtělo.“

Zatím zdarma pod novou univerzitní budovou

I když by asi někteří rádi tyto částky zaplatili, dnes již nemohou. „Dlouhodobá místa máme plně obsazena, a pokud někdo smlouvu vypoví, nové nájemce v tuto chvíli nenabíráme a prostory necháváme lidem pro rychlé parkování,“ vysvětlila Vlčková.

K odstavení auta na jednu či dvě hodiny pak slouží i více než 870 míst na šesti parkovištích se závorou, která ve městě provozují Ostravské komunikace. „Lze říci, že parkoviště Smetanovo náměstí, Poděbradova a náměstí Msgre Šrámka bývají během pracovního dne zaplněna až ze sta procent,“ sdělila mluvčí společnosti Eva Kijonková.

V centru města je nových 155 parkovacích míst po dostavbě budovy Ostravské univerzity na Černé louce. Podzemní parkoviště má i čtyři stání pro motocykly a dvě místa s elektronabíječkou. „Garáže tu budou otevřené celý den,“ uvedla mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná. „V rámci zkušebního provozu nebude zatím spuštěn elektronický odbavovací systém, což řidičům umožní parkovat zdarma.“

Parkovací dům o 294 stáních pak společnost provozuje v městském obvodu Ostrava-Dubina, kde lidé parkují dlouhodobě. „Loni se měsíční obsazenost pohybovala od 250 míst o prázdninách až po 289, která si řidiči pronajali v prosinci,“ vyčíslila Kijonková.

Pokud lidé dojíždí do města za prací autem, mohou nově využívat takzvané P+R parkoviště v Ostravě-Hranečníku. „Řidiči tu mají nově k dispozici 174 míst, kde mohou nechat své vozy a dál do centra pokračovat městskou hromadnou dopravou nebo na sdílených kolech,“ vysvětlila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

„Rozšířené parkoviště jsme otevřeli začátkem března a vedle běžných parkovacích stání tu řidiči najdou i sedm vyhrazených míst pro nabíjení elektromobilů a pět boxů pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené,“ dodala.