Lidé se k nám jdou poprat se strachem z výšek, říká zkušený paraglidista

Co se na Velkém Javorníku změnilo, že z něj nyní létá tolik paraglidistů?Nově se smí po dohodě s řídicí věží mošnovského letiště vystoupat až do výšky 1400 metrů nad vrchol (ten se nachází ve výšce 918 metrů nad mořem – pozn. autora). Je to pro nás důležité, protože pokud nabereme pořádnou výšku, dá se letět dlouho a daleko. Navíc se podařilo se státními úřady a s majitelem pozemku, Biskupskými lesy, dohodnout na kácení stromů, které nám při startu překážely.

Dokud tam byly, tak hrozilo zachycení?

Bylo to tak padesát na padesát. Záleželo hodně na zkušenostech letce i povětrnostních podmínkách.

Jaké podmínky jsou pro vás překážkou ve startu?

Samozřejmě v dešti létat nemůžeme. Řešíme i směr a rychlost větru, tedy to, aby proudil proti směru našeho startu. A problémem je, když se vítr šplhá k rychlosti deseti metrů za sekundu.

Kde kromě Velkého Javorníku ještě v Beskydech létáte?

Startujeme například ze Skalky nebo Javorového vrchu. Spolu s Velkým Javorníkem to jsou momentálně místa s nejlepšími podmínkami pro paragliding v Beskydech.

Velký Javorník po nedávných úpravách nabízí dobré podmínky k létání. Paraglidistům navíc nabízí krásné výhledy na Beskydy.

Co vlastně znamená, že tam jsou vhodné podmínky? Co takový kopec musí splňovat, abyste jej mohli využívat?

Musí tam být vhodné místo na start pro bezpečný rozběh s dostatečným sklonem svahu a otevřením do krajiny. Důležité je, aby bylo v doletové vzdálenosti bezpečné místo na přistání, stačí nám rovná rozlehlá louka bez vysokých překážek okolo. A pak nás zajímá převýšení kopce, termický potenciál, tedy jak dobře a jak vysoko se dá nad kopcem vyzvedat. Důležité jsou i letové prostory nad startem, což byla ještě do minulého měsíce slabina Velkého Javorníku. Dnes se již umíme s řídicí věží letového provozu dohodnout na dočasném vypnutí pro nás omezujícího prostoru. Samozřejmě u všech míst vždy potřebujeme souhlas majitele pozemku, případně úřadů.

Jak široká je v Beskydech paraglidingová základna?

To nelze vyčíslit, jezdí k nám létat nadšenci prakticky z celé Moravy, někdy i z Čech, hodně se objevují také piloti z Polska a Slovenska.

Do vzduchu může díky tandemovému létání i úplný laik. Je takových zájemců hodně?

Je jich mnoho, a když jsou dobré podmínky, zvládneme s nimi i několik letů za den. Lidé si chtějí paragliding vyzkoušet třeba proto, aby se mohli pokochat krásnými výhledy, které tady máme. Ale někteří se na něj jdou i poprat se svým strachem z výšek.

Trápí tyto bojovníky s fobií pak ve vzduchu nevolnost?

Občas se to stane. Ač se to nezdá, tak pro někoho může být delší čas ve vzduchu fyzicky i mentálně náročný, a pokud jsou „houpavé“ podmínky, tak někdy tělo selže a pasažérovi může být špatně. Většina z nich to ale snáší dobře.

Jak dlouho vydržíte ve vzduchu, když vás netlačí čas?

Když chceme doletět někam daleko, tak klidně i hodiny, ale vyžaduje to vhodné plachtařské počasí. Jindy jsme za pár minut dole.



Zástupce Beskydského leteckého klubu a aktivní paraglidista Kamil Kabát.

Předchází tandemovému letu se začátečníkem složité zaškolování, nebo mu jen řeknete „Pořádně se rozběhněte a pak už to nechte na nás“?

Před letem máme zhruba pětiminutovou instruktáž. Potom už jdeme na start. Lidé jsou většinou překvapení, jaká to byla rychlost a že už jsou ve vzduchu. Pak už mohou vše nechat na zkušeném pilotovi.

Jak poznám zkušeného pilota? Podle toho, že se mnou dosedl tam, kam má?

(smích) To je jen jedna ze schopností, kterou by měl mít každý pilot. Ale když už se ptáte na přesnost přistání, tak v minulém roce se v Kunčicích pod Ondřejníkem uskutečnil evropský pohár a mistrovství republiky v této disciplíně a ti nejlepší přistávali s centimetrovou přesností opakovaně do absolutního středu kruhu. Mistryní republiky se pak stala Markéta Tomášková, která je z našeho kraje a pyšní se i medailemi z mistrovství světa a Evropy.

Dobře, co dál by tedy měl dobrý pilot zvládat?

Zkušený pilot by kromě potřebných znalostí, zkušeností a dovedností měl mít především pokoru k samotnému létání. Je důležité si uvědomovat, že ve vzduchu jsme my lidé jenom na návštěvě a bezpečné může být létání pouze tehdy, když dodržujeme všechna pravidla. Je důležité umět správně odhadnout povětrnostní podmínky a rovněž předvídat změny počasí. Zkušený pilot by měl poznat, kdy podmínky přesahují jeho dovednosti. Mezi piloty se říká, že je lepší být dole a přát si být nahoře, než být nahoře a přát si být dole. Samotnému tandemu se věnují opravdu nejzkušenější piloti, kteří předtím absolvovali řadu kurzů a samozřejmě mají nalétáno spoustu hodin.

Kdybych se zkušeným pilotem chtěl stát já, tak čím začít?

Určitě základním kurzem, který začíná někde na louce. Naučíte se tam zvedat padákový kluzák ze země a udržet ho v letové pozici nad hlavou. Další fází je přechod na mírný svah, který už dovolí krátké lety, a nakonec na vysoký kopec, kde absolvujete výškové lety, třeba z Velkého Javorníku, a po absolvování závěrečného teoretického a praktického přezkoušení můžete získat pilotní licenci. Já tvrdím, že vás základní kurz naučí se nezabít a že teprve začala vaše cesta k pilotovi. Je dobré držet se zkušených pilotů a dále sbírat důležité zkušenosti a dovednosti. Takovou je třeba trénink nad vodou, kde se trénují různé situace, které mohou při paraglidingu nastat. Určitě doporučuji jít postupnými kroky, které vedou ke zdokonalení techniky a získávání potřebných zkušeností.