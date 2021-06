VIII VIII MMXX. Tragický požár v bohumínském věžáku připomíná decentní deska

Hrůzné okamžiky srpnového podvečera na desce připomíná jen datum, které je zapsáno římskými čísly. Památník má jinak čistý a jednoduchý vzhled. „Koresponduje s postojem obyvatel města. Ti na oběti ani samotnou událost nikdy nezapomenou, už se k ní však nechtějí neustále vracet a stále dokola si ji znovu vybavovat,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

Radnice nicméně vytvořila místo, kde budou moci blízcí obětí i další lidé zasažení událostí zavzpomínat. Například při prvním výročí tragédie. „Dlouho jsme zvažovali jeho podobu tak, aby byl památník decentní a současně důstojný. Nakonec jsme zvolili tmavě šedou kamennou desku zapuštěnou do země ve stínu stromů,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Deska o rozměrech 1,8 x 1,5 metru je vyrobena z přírodního žulového kamene. Okraje mají štípané hrany, aby do kamene mohl prorůstat trávník. „ Památník tak bude působit jako přirozená součást prostranství,“ podotkla Končítková.

Za zhotovení a osazení zaplatila bohumínská radnice zhruba 50 tisíc korun.

Žulová deska připomíná oběti žháře Zdeňka Konopky, který v osudný srpnový den v 11. patře výškového domu na Nerudově ulici způsobil ohnivé peklo.

Pětapadesátiletý muž takto řešil rodinné spory a odchod manželky do bytu k synovi.

Když se dozvěděl, že v osudnou sobotu (8. srpna 2020) se ve zmíněném bytě bude konat oslava kulatin jeho budoucí snachy a on nebyl pozván, opil se a zosnoval šílený plán.

K činu se přiznal, důsledky prý neodhadl

Posilněn alkoholem sedl za volat a na čerpací stanici nabral do lahví benzin. Hořlavinou pak postříkal vstupní dveře, zazvonil a když mu jen na chvíli otevřeli, tak dveře zapálil. To, jestli se dostal i dovnitř, zůstává nejasné.

V bytě, kde zrovna bylo patnáct lidí, vypuklo peklo. Zachránili se jen čtyři lidé, kteří mohli přeskočit na sousední balkon. Ostatní uhořeli nebo se otrávili jedovatými zplodinami. Pět lidí vylezlo na parapety, ale když se plameny dostaly až k nim, v zoufalství skočili. Pád ovšem nemohli přežít. Mezi oběťmi byly i tři děti.

Muž byl policisty zadržen bezprostředně po činu před domem, v současnosti čeká ve vazbě na soud. Vyšetřování zdržela i epidemie koronaviru.

K činu se přiznal, odmítá však, že by chtěl lidi v bytě zabít, prý mu šlo jen o vystrašení. Podle vlastních slov netušil, jaké následky založený požár bude mít.

Trestní sazba se pohybuje v rozmezí patnácti až dvaceti let vězení. Vzhledem k počtu obětí je však pravděpodobné, že trest bude ještě vyšší. To znamená až třicet let, další možností je doživotí.

Ze strany veřejnosti se po tragické události zvedla vlna solidarity. Pozůstalým, ale i obyvatelům ohně poničeného věžáku, posílali lidé peníze a nabízeli i jiné formy pomoci.

Na účtu zřízeném Moravskoslezským krajem se nakonec sešlo 3 197 483 korun.

Žhář je z rozhodnutí soudu od srpna loňského roku ve vazbě:



VIDEO: Žháře z Bohumína přivezla k soudu eskorta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu