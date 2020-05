Moravskoslezský kraj otevírá památky, sezonu chce protáhnout

V úterý přivítali první návštěvníky v ostravské Galerii výtvarného umění i v Kotulově dřevěnce v Havířově, ve čtvrtek zahájí bruntálský zámek a nedaleká takzvaná Kosárna v Karlovicích.



V červnu následuje hrad Sovinec na Bruntálsku a nakonec se otevře renovovaná hlavní budova Muzea Těšínska v Českém Těšíně.

„Návštěvníci se nemusejí bát navštívit naše památky, přijali jsme mimořádná opatření, která jsou prevencí proti přenesení koronavirové nákazy na návštěvníky,“ konstatoval náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Při vstupu do památek je nutná dezinfekce rukou, při prohlídkách musejí mít návštěvníci roušky a omezuje se také počet lidí ve skupinách. Curylo rovněž všechny žádá, aby využili možností online systému nákupu vstupenek.

„Pokud to není možné, tak ať upřednostní platbu kartou nebo prostřednictvím mobilu. Co nejméně by měli vstupné hradit v hotovosti,“ upozornil Curylo.

Kraj také zrušil provoz dotykových obrazovek a interaktivních exponátů. Úzká místa budou lidé procházet bez výkladu, ten bude možný jen v dostatečně velkých prostorech. Turisté mají o hrady i zámky velký zájem. Potvrdila to hukvaldská kastelánka Barbora Kožušníková.

„První víkend po otevření přišlo 1 200 návštěvníků, což je stejné číslo jako ve stejném období v loňském roce,“ uvedla kastelánka.

Kraj chce letošní zpožděnou návštěvnickou sezonu co nejvíce zatraktivnit. A také prodloužit.

Proto chystá dotační program, který umožní podzimní prohlídky zdarma. „Pokud to nic negativně neovlivní, tak bychom rádi měli otevřeno i v listopadu a v prosinci,“ nastínila Kožušníková.

Neplánovanou přestávku využili k opravám

Neplánovaného prodloužení zimní přestávky mnohde využili k přestavbám a opravám, srovnávaly se depozitáře nebo rozsáhleji uklízely vnitřní prostory.

„Namátkou na Sovinci pokračovala rekonstrukce lesnické školy včetně zastřešení a opravila se i zbrojnice,“ zmínil krajský náměstek.

Vrcholem sezony se nejspíše stane 19. června otevření hlavní budovy Těšínského muzea v Hlavní ulici, a to po tříleté rekonstrukci za 112 milionů korun. „Od sklepa po půdu budou exponáty a výstavy. Od pravěku až po současnost,“ těší Curyla.

Kraj také spolupracuje s ostravsko-opavskou diecézí na projektu Otevřené chrámy, díky němuž se vybrané svatostánky otevírají mimo bohoslužby. Tradice bude pokračovat i letos, a to od června do začátku listopadu.

„Například si lidé budou moci prohlédnout kostel svatého Josefa ve Slezské Ostravě s gotickým obrazem Panny Marie Karmelské,“ poznamenal Curylo.