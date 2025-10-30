Stavebníkovi se na lešení udělalo špatně, po pádu z desetimetrové výšky zemřel

V tragédii se proměnil běžný pracovní den pětatřicetiletého muže ve Frýdku-Místku. Po půl čtvrté odpoledne se mu zřejmě udělalo nevolno a spadl z lešení, na kterém pracoval. Záchranáři jej do nemocnice přepravili v kritickém stavu, při předání lékařům mu navíc zkolaboval oběh krve. Pacient v nemocnici zemřel.
Urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava
Urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava | foto: ZZS MSK

Pětatřicetiletý muž spadl ze zhruba desetimetrové výšky. Záchranáři u něj byli šest minut od nahlášení události na tísňovou linku.

„Byl v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékař vyslovil podezření na vážné poranění mozku a nevyloučil ani další zranění,“ popsal jeho stav mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Zdravotníci pacienta napojili na přístrojem řízené dýchání, zajistili ho pánevním pásem, uložili do celotělové podtlakové matrace a podali mu potřebné léky.

Pád řeší policie, příčinou byla nejspíš nevolnost

„Během příjezdu na urgentní příjem došlo k zástavě oběhu a záchranáři jej tamnímu týmu předávali za probíhající resuscitace,“ dodal Humpl.

„Bohužel pacient už ve středu zemřel,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Okolnostmi tragédie se zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. „Podle dosud zjištěných informací měl muž spadnout z lešení z výšky zhruba deseti metrů zřejmě po předchozí zdravotní indispozici,“ upřesnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Že pád z výšky byl zřejmě následkem náhlé nevolnosti, potvrdil i mluvčí Humpl. „Příčinou pádu byly pravděpodobně zdravotní potíže interního charakteru, kvůli kterým ztratil rovnováhu,“ upřesnil.

