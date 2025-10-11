Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník

  10:24,  aktualizováno  10:24
V pátek krátce po 17. hodině zasahovali záchranáři u vážné nehody v obci Kujavy na Novojičínsku. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam po pádu z elektrokoloběžky utrpěl těžké poranění hlavy a zůstal v bezvědomí.
Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník....
Zvětšit fotografii

Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník. (10. října 2025) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Na místo okamžitě vyrazila pozemní posádka z Fulneku a vzlétl také záchranářský vrtulník z Ostravy. „Pacient měl poruchu vědomí a známky závažného poranění hlavy,“ uvedla mluvčí záchranné služby Jana Šedovičová.

Zasahující tým muži znehybnil krční páteř, zajistil žilní vstup pro podání léků a infuzí, ošetřil krvácející tržné rány a zajistil tepelný komfort. Lékař pacienta uvedl do umělého spánku, intuboval ho a zahájil umělou plicní ventilaci.

Zraněného poté vrtulník transportoval do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava. Podle záchranářů byl pacient předán ve stavu bezprostředně ohrožujícím život.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse