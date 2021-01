Škodlivin loni v Moravskoslezském kraji výrazně ubylo. Pomohla i pandemie

„Z dlouhodobého pohledu jde o rok s nejnižšími naměřenými průměrnými koncentracemi PM10 (prachové částice o velikosti do 10 mikrometrů – pozn. red.) a s nejlepší dosaženou kvalitou ovzduší vůbec. K meziročnímu zlepšení kvality ovzduší došlo na všech typech stanic v celém Moravskoslezském kraji,“ řekla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší ostravského pracoviště ČHMÚ.



Vůbec nejčastěji se nad limit loni v kraji dostaly koncentrace polétavého prachu ve Věřňovicích na Karvinsku a v Ostravě-Radvanicích. Jako jediné překročily zákonné maximum 35 dní s nadlimitním množstvím prachu. I jejich hodnoty jsou však v porovnání s předchozími lety příznivé. V minulosti dosud nenastala podobná situace.

Věřňovičtí dýchali prachem nadlimitně znečištěné ovzduší loni 39 dní, o čtyři dny více, než je roční zákonné maximum. V roce 2019 to bylo 74 dní, rok předtím 94 dní. Před deseti lety, v roce 2010, dokonce 147 dní. „Rok od roku je to lepší. Jednak to lze vyčíst z naměřených hodnot, ale i pocitově je to znát,“ komentoval Pavel Buzek, starosta Dolní Lutyně, jejíž místní částí Věřňovice jsou.

Obyvatelé Radvanic loni museli strpět 36 dní s nadlimitním množstvím prachu. O šestadvacet méně než rok předtím, o třiapadesát méně než v roce 2018 a o sto dvanáct méně než roku 2010.

Maxima v lednu a v prosinci

Nejhůře se lidem v kraji loni dýchalo 17. ledna a 3. prosince, v těchto dnech stanice v kraji shodně hlásily maximální koncentrace prachu v ovzduší. Ve Věřňovicích bylo hůře v lednu, podle dat tamní měřicí stanice tam 17. ledna bylo v ovzduší během dne 191 mikrogramů prachu na metr krychlový, tedy zhruba čtyřnásobek průměrného denního limitu, který činí 50 mikrogramů na metr krychlový. V Radvanicích maxima prach dosáhl třetí prosincový den, hodnota činila 119 mikrogramů na metr krychlový a překročila dvojnásobek limitu.

Také další pohledy ukazují, že rok 2020 patří v kraji dosud k nejpříznivějším. „K překročení nově zpřísněného imisního limitu PM2,5 (prachové částice o velikosti do 2,5 mikrometru – pozn. red.) pro průměrnou roční koncentraci došlo znovu pouze na těchto dvou stanicích,“ dodala Blanka Krejčí. Doplnila, že na rozdíl od předchozích let nebyla v roce 2020 vyhlášena žádná smogová situace.

Všechny další měřicí stanice v kraji a jejich naměřená data se v roce 2020 do kritérií vyžadovaných legislativou vešly. Republikové tabulce míst s nejčastěji překročeným denním limitem pro prach za loňský rok vévodí Brno-Zvonařka s padesáti nadlimitními dny. Pomyslné stříbro patří Věřňovicím, bronz Ostravě-Radvanicím, na čtvrté pozici je Lom z Ústeckého kraje a na páté Kladno-Švermov.

Kotle řeší i v polském příhraničí

Zlepšení v kraji se přičítá dobrým rozptylovým podmínkám, ale také nižším hodnotám vypouštěných škodlivin z průmyslových zdrojů i z domácího vytápění. Podíl má pravděpodobně také pandemie koronaviru a pokles dopravy a výroby za nouzového stavu.

Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové se také mění podíl jednotlivých zdrojů znečištění. „Dominantními zdroji emisí tuhých znečišťujících látek začaly postupně být malé zdroje, zejména lokální vytápění domácností,“ řekla.

V kraji se nyní mění kotle za peníze z poslední výzvy kotlíkových dotací. Starosta Věřňovic Pavel Buzek dodal, že kotle řeší i Poláci v příhraničí.