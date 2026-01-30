Nyní je většinovým akcionářem provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Ostravě francouzská firma Suez. Město má čtyřicet procent a necelých deset procent je v rukou drobných akcionářů.
„Nominovali jsme do představenstva zástupce města, kteří nejsou ve střetu zájmu a budou moci podle zákona jednat o posílení jeho vlivu,“ vysvětlil náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.
Zastupitelé odvolali z představenstva OVAK primátora Jana Dohnala a náměstky Zbyňka Pražáka a Aleše Boháče. Nahradí je Radim Babinec z hnutí ANO, Martin Štěpánek z ODS a Robert Timko navržený Starosty pro Ostravu.
„Jsou to političtí nominanti, kteří momentálně nesedí v zastupitelstvu a nemají přímý vliv na rozhodování města,“ doplnil Boháč. Změny projedná valná hromada společnosti, která se má sejít v květnu.
|
Ostrava zvažuje, že koupí část akcií vodáren. Opozice chce všechny
Vedení města začalo připravovat kroky k posílení vlivu ve společnosti OVAK poté, co si nechalo zpracovat na toto téma analýzu. Aktuálně má s podnikem uzavřenou provozní smlouvu, která vyprší za dva roky. „V memorandu se Suezem z loňského března jsme už také deklarovali náš zájem získat nadpoloviční většinu akcií,“ řekl Boháč.
Loni dosáhl OVAK zisku skoro devadesát milionů korun. Město z toho po zdanění obdrželo asi třicet milionů, další finance mu plynou z nájmů vodohospodářských zařízení.
„Investovali jsme tam ale více. A v souvislosti s novou legislativou hrozí, že pokud se nestaneme nadpolovičním vlastníkem společnosti, nebudeme moci čerpat na velké investice, které nás čekají, evropské dotace,“ zdůraznil.
Podle Kateřiny Šebestové z opozičního klubu zastupitelů Jdeto!!! je nezodpovědné pouštět se do takových zásadních věcí ve volebním roce. Koaliční zastupitelé její kritiku odmítli.