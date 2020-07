Ostravské stopy: Dolní Vítkovice fascinují, říká principál Cirku La Putyka

„Nazvali jsme to Colours in Movement in Colours. Naše vystoupení jsme domlouvali už před rokem, kdy jsme plánovali udělat oficiální zahájení letošních Colours. Tedy dříve, než nás potkaly nešťastné události ohledně pandemie. To, že jsme měli teď možnost v Ostravě vystoupit před diváky, je unikátní věc, která se už nebude opakovat. Colours of Ostrava jako silný hráč šly do rizika s tím, že i v dnešní době udělají takovou akci,“ říká Novák.

To ještě netušil, že záhy budou na celém území Moravskoslezského kraje vyhlášená protikoronavirová opatření, která pokračování Nefestivalu znemožní. Akce plánovaná od čtvrtku 15. července do soboty 18. července tak musela skončit v polovině, přičemž La Putyka vystoupila hned první den.

Rostislav Novák Režisér, choreograf, dramaturg a herec Rostislav Novák se narodil v roce 1979 do osmé generace rodiny Kopeckých, slavných kočovných loutkářů. Je také zakladatel a umělecký ředitel souboru Cirk La Putyka a multifunkčního prostoru Jatka78. Držitel Ceny Divadelních novin v kategorii Taneční a pohybové divadlo (2016), získal ocenění v Cenách Sazky a Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo (2009) a nominaci na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2006).

Ostrava tak zažila jedinečné vystoupení. „Velmi unikátním způsobem jsme dali dohromady uskupení asi čtyřiceti účinkujících. Základem je Cirk La Putyka. K tomu jsme oslovili druhou největší cirkusovou společnost Losers Cirque Company, pomáhají nám zahraniční hosté z Ameriky, Francie, Švýcarska, kteří ale žijí jako experti v Čechách, protože by nám je teď nikdo do Česka nepustil,“ vysvětluje principál souboru. Sami si mohli vybrat místo pod Vysokou pecí, které v případě regulérního ročníku festivalu Colours of Ostrava bývá zastavěno stany a stánky.

Putovní plátno

„Využili jsme nevšední možnost nouzového stavu provozu za Nefestivalu. Protože se jedná o přirozeně nádhernou scénografii. Vstoupili jsme do ní s velkými obrazy, které jsou na jednoduché téma a navíc založené na pohybech v barvách, takže pro tento kus byly vytvořeny akční malby. Nikdy se nás nic takového netýkalo, takže Ostrava tímto získala nevšední premiéru s účastí profesionálního malíře Marka Číhala,“ zdůrazňuje Novák. V roce 2021 bude vzniklé pomalované plátno vystaveno na Colours of Ostrava.

Plátno vzniklo akčním akrobatickým malováním. „Jedna akrobatka ve zhruba šestnácti metrech malovala svým tělem zavěšeným na šálách, dále s pomocí speciální akrobatické obruče a také na trampolíně ve velkém nafouknutém balonu. Plátno tak prošlo několika místy. Na konci bylo vyvěšeno a začalo se pracovat na druhé malbě, rovněž ona bude příští rok v Dolní oblasti k vidění,“ upozorňuje Rostislav Novák.

Krásná proměna města, skvělé publikum

Do akce se zapojila i nejmladší cirkusová generace, například Novákův patnáctiletý syn. Stejně tak vznikly pro Ostravu unikátní kostýmy, vytvořené pro tento prostor.

Akci provázel i živý stream. „Na tohle jsme nebyli v minulosti moc zvyklí, protože se koukáme častěji na přenosy fotbalu nebo hokeje, kdežto na kulturu už tolik ne. Od března do června jsme udělali dvacet dva takových živých vysílání. Sledovanost byla zajímavá, od osmi tisíc lidí až po sto padesát tisíc za večer. Jsem zvědav, co s tím udělá fanouškovská základna Colours, která je široká,“ uvedl ještě před představením Novák.

Cirk La Putyka patří ke stálicím ostravské scény už zhruba deset let. „Naše působení v Ostravě na divadelních zájezdech je starší než současný areál Colours of Ostrava, vystupovali jsme ještě na jeho starém místě, na Černé louce. Takže jsme věrní Colours a Colours jsou věrní nám. Byli jsme jedni z prvních a byli jsme také v multifunkční aule Gong v roce 2013 a odehráli celý náš repertoár formou osmi vyprodaných představení. Už tehdy jsme snili o tom, odehrát i představení venku, což se nám nyní splnilo,“ usmívá se principál souboru.



Přestože zná Ostravu primárně z divadelního pohledu, nedá na ni dopustit. „Protože je v ní jedna divadelní scéna vedle druhé. Není tak jednoduché se předvést zdejšímu poučenému publiku, ke kterému máme velký respekt. Je pravda, že v dětství jsem zažil i socialistickou Ostravu, která na mě působila velkou temnotou a surovostí. Člověk si tehdy říkal, proč by měl do Ostravy vůbec jezdit. Teď sem chtějí jezdit lidé z celého světa jako návštěvníci zdejších unikátních prostor,“ pochvaluje si Novák.

„Mně osobně například fascinuje celá příjezdová ulice Ruská, na které mě baví sledovat historickou architekturu. To je něco, a nemluvím o komunistických budovách, ale o stavbách z počátku 20. století. Jsou unikátní, od britského stylu až po rakouský. Aspoň mi to tak připadá,“ pokračuje.

Dle jeho pohledu se z bývalé socialistické průmyslové bašty podařilo udělat něco výjimečného. „Když jsem do Dolní oblasti vzal všechny naše spolupracovníky, ať už režiséry, nebo účinkující, byli naprosto fascinovaní. Měli možnost si to tady prolézt i v místech, kam se běžný civil nedostane. Měli tak k dispozici nejlepší cirkusové hřiště. Stalo se i to, že se dostali na vnější pláště, vylezli až na Boltovu věž, kde udělali stojku. Je pro nás tak fantastické Ostravu stále objevovat,“ dodává Novák.