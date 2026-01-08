Ostrava dá letos na vložky do škol milion korun. S projektem začala první

Ostravou se postupně inspirovala rovněž další města a od 1. ledna začala navíc platit i novela hygienické vyhlášky, která stanovuje, že všechny základní a střední školy v Česku jsou povinny zajistit zdarma menstruační potřeby na dívčích toaletách. Náklady však zůstávají na jejich zřizovatelích.
O řešení menstruační chudoby se v minulosti pokoušely různé nestátní organizace, ale až v Ostravě se v roce 2024 podařilo najít funkční systém. Město tehdy do škol, které projevily zájem, nakoupilo zásobníky i dostatečné množství menstruačních vložek. Od začátku loňského roku pak začala distribuce do všech městských škol.
„V roce 2024 jsme dodali do škol 175 tisíc kusů menstruačních vložek, na což jsme vyčlenili 380 tisíc korun, které pokryly i náklady na výrobu první várky zásobníků. Loni bylo rozvezeno už přes 460 tisíc kusů vložek za víc jak 630 tisíc korun. Okolo 110 tisíc korun bylo investováno do pořízení dalších zásobníků na vložky,“ shrnul autor projektu, náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Základním cílem projektu je podle něj zajištění rovných podmínek pro dívky, které mají obtížnější přístup k hygienickým potřebám. „Jeho ambicí bylo poskytnout pocit větší jistoty, bezpečí a komfortu naprosto všem žákyním příslušného věku při jejich pobytu ve škole,“ dodal Pražák.
Podařilo se tak vyřešit i dřívější časté absence dívek ze sociálně slabých rodin, které v době menstruace nechodily do školy kvůli tomu, že jim doma nebyli schopni zajistit dostatek vložek.
