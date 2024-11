Přerostlá jedle manželům ohrožovala dům, teď bude ozdobou ostravských Vánoc

Dorostl do výšky dvanáct metrů. Teď je z něj největší ozdoba blížících se Vánoc v centru Ostravy.

„Už loni jsme začali přemýšlet, co se stromem uděláme. Na naše poměry byl moc velký a ohrožující dům. Protože nám bylo líto dát ho jen tak pokácet, nabídl jsem ho prostřednictvím datové schrány několika úřadům jako vánoční strom,“ vysvětluje třiasedmdesátiletý architekt Koběrský.

Statná jedle bělokorá se symetrickou korunou se všem líbila. „Ostrava reagovala jako první. Velký zájem měla i Karviná, ale řekli jsme si, že budeme rádi, když bude na Masarykově náměstí v Ostravě. Těšíme se, že ji uvidíme ozdobenou a nasvícenou. Bude mít aspoň krásný konec,“ usmál se Koběrský.

„Byl nejkrásnější z nabízených stromů“

Sazenici dostal původně darem a zasadil ji asi v roce 2000 krátce poté, co dostavěl rodinný dům. Jedlička tenkrát měřila třicet nebo čtyřicet centimetrů. I když strom vynikal krásou, na zahradě ho manželé Koběrští nikdy o Vánocích nenazdobili. „Chtěli jsme, ale propásli jsme to. Najednou byl tak vysoký, že to bylo nad naše síly,“ vypráví.

S výjimkou let 2016 až 2020, kdy vedení Ostravy instalovalo na centrální náměstí umělý strom, si pravidelně vybírá z více vytipovaných smrků či jedlí. „Letos to bylo jasné. Pan Koběrský nám strom nabídl už asi před půl rokem. Vyhodnotili jsme ho jako nejhezčí. Je to opravdu krásná původní česká jedle,“ vysvětlil technický náměstek městské společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Martin Mati, který ve středu dohlížel na převoz stromu ze Svinova a jeho instalaci na Masarykově náměstí. „Denně budeme strom kontrolovat. Bude se na něj chodit dívat i statik,“ dodal Mati.

Koběrský se chystá na slavnostní rozsvícení stromu plánované na 30. listopadu. Ozdobený bude bílými žárovkami a zlatými baňkami. Na prázdném místě na zahradě chce architekt, který navrhl mimo jiné budovu nedalekého Biskupství ostravsko-opavského, zasadit tentokrát nějakou trvalejší dřevinu.