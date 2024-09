Bez teplé vody může být většina Ostravy i týdny, místní elektrárnu odstavili

„Naše 110 kV rozvodna je nyní bez napětí, je vypnutá z toho důvodu, že byla zaplavena vodou. Ta voda, která až do pondělního večera v našem areálu stála, nebyla v úrovni plus sedmdesát centimetrů, jak to bylo v roce 1997, ale byl jí tady metr, možná metr deset. Takže došlo k většímu zaplavení než před lety,“ přiblížil Karel Vrbka.

Kvůli vyšší hladině se pod vodou oproti roku 1997 ocitly také ovládací skříně. „Těch je několik desítek a ty teď musíme otevřít, vyčistit, vysušit, změřit izolační stavy na kabeláži… To je obrovské množství práce. Teprve potom můžeme znovu zapnout elektřinu nebo poslat napětí pro vlastní spotřebu a v uvozovkách rozsvítit elektrárnu,“ popsal Vrbka s tím, že obnovu provozu se pracovníci Veolie budou snažit zvládnout co nejrychleji. „Bez elektřiny neuděláme nic. Mnoho čerpadel je na elektřinu, vysoušeče jsou na elektřinu. Takže to musíme zvládnout v nejkratším čase.“

Než se podaří teplárnu zprovoznit, bude velká část Ostravy i nadále bez teplé vody. Zprovoznění celého systém pak bude možné až po kontrolách všech parovodů a horkovodů, které mohla velká voda poškodit. Kdy se dočkají obyvatelé města tepla, si zatím Vrbka netroufá říct. „Třeba to bude za týden, třeba to bude za tři týdny, to teď opravdu nevím. Více budeme vědět, až budeme znát reálnou situaci. Ale tu, když tady pořád stojí voda, nezjistíme,“ podotkl Kamil Vrbka.

V nejbližších dnech by se ale mohlo podařit zprovoznit odstavenou teplárnu v Přívozu. „Z ní dokážeme vytápět zhruba třetinu města. Část Moravské Ostravy, kousek Jihu,“ informoval Vrbka.

16. září 2024