Dívku na zastávce osahával cizí muž, kriminalisté hledají svědka z fotografie

  13:46,  aktualizováno  13:46
Možného svědka sexuálního útoku, který se odehrál v polovině září na tramvajové zastávce v Ostravě-Přívoze, hledají kriminalisté. Zveřejnili fotografii muže, který by mohl svou výpovědí přispět k objasnění případu, kdy pachatel na ulici osahával dívku.
Ostravští kriminalisté hledají tohoto muže, který svým svědectvím může napomoci...
Zvětšit fotografii

Ostravští kriminalisté hledají tohoto muže, který svým svědectvím může napomoci objasnit sexuální obtěžování na zastávce MHD. | foto: Policie ČR

„Podle dosud zjištěných informací měl v polovině září kolem poledne neznámý pachatel přistoupit k mladé dívce na tramvajové zastávce MHD Náměstí Sv. Čecha v Ostravě Přívoze, kdy tuto začal osahávat na intimních partiích. Jakmile se začala bránit, pachatel z místa utekl neznámo kam,“ popsala mluvčí Eva Michalíková případ, o němž policisté informovali až nyní.

Hledají muže ze snímku, který by jim mohl svou výpovědí pomoci s objasněním tehdejšího dění.

„V případě poznatků k jeho osobě neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ doplnila mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse