Most má být jednou z architektonických dominant proměňujícího se nábřeží řeky Ostravice a rozvíjející se městskou čtvrtí za Novou Karolinou. Autorem návrhu je architekt Roman Koucký, jenž stojí například za podobou Mariánského mostu v Ústí nad Labem nebo Trojského mostu v Praze.

„Inspirovala mě průmyslová historie území, na kterém kdysi stávaly důl a koksovna Karolina a Žofinská huť s vysokými pecemi, ale dnes už tam nezůstalo nic kromě Trojhalí. I proto jsem zvolil bezúdržbovou mostní konstrukci z patinující oceli, která částečně zkoroduje a vytvoří si vlastní ochranu. To znamená, že se nemusí ani nesmí natírat po celou dobu své životnosti, která je obecně plánovaná na sto let,“ uvedl již dříve architekt Koucký.

Jako další odkaz na minulost Ostravy, konkrétně na vysoké pece, navrhl Koucký plynové trysky chrlící oheň umístěné na vnějších stranách mostu.

„Mohly by to být tiché hodiny. Plameny by vyšlehly třeba v každou celou hodinu,“ popsal architekt svou představu.

Auta budou mít méně prostoru

Nový most bude sloužit rovnoměrně autům, cyklistům i pěším. Oproti stávajícímu dvoumostí, které bude před zahájením stavby zdemolováno a na němž jsou čtyři jízdní pruhy, bude na novém automobilový provoz úmyslně regulován.

Automobilům budou sloužit jen dva pruhy, které budou odděleny od pěší a cyklistické zóny nosnou konstrukcí mostu.

„Kapacita dvoupruhové komunikace je 25 až 35 tisíc vozidel za den. Budoucí intenzity na mostě Na Karolině by dále měl snižovat nový most přes Ostravici s prodloužením ul. K Trojhalí, která je určena pro tranzitní dopravu a objezd centra Moravské Ostravy,“ vysvětluje na svých stránkách ostravský Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

S novým mostem souvisí i přebudování tří křižovatek po jeho obou stranách. „Jedna zůstane styková, dvě budou přestavěny na okružní. Prostorové uspořádání a dopravní řešení nového mostu reaguje na dopravní zatížení a dopravní význam, které již aktuálně neodpovídají předpokladům v době výstavby stávajících mostů,“ objasnil Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu a investice.

Změny by tak podle jeho slov měly nově umožnit nekonfliktní provoz různých druhů dopravy: automobilů, pěších a cyklistů.

Stavba mostu, jenž má stát 342 milionů korun, začne v příštím roce. „Aktuálně máme všechna potřebná povolení pro stavbu, probíhá dokončování prováděcí dokumentace,“ informovala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Most bude také je symbolem spojení dvou městských částí - Moravské a Slezské Ostravy, proto na něm budou mít obě své výsostné znaky.