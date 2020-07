Černá kostka opět v ohrožení. Stát nejspíš pošle méně peněz, než sliboval

Memoranda Moravskoslezského kraje, Ostravy a státu z roku 2018 o spolupráci při velkých investicích do staveb v oblasti kultury se mohou z velké části stát jen cárem papíru.

Jak se totiž při nedávné návštěvě ministra kultury Lubomíra Zaorálka v Ostravě ukázalo, státní podíl na nákladech stavby vědecké knihovny, takzvané Černé kostky, koncertní haly a Bílého stínu, tedy přístavby galerie, se může výrazně snížit.



Nejblíže zahájení je vědecká knihovna, protože už na podzim má získat stavební povolení. V memorandu se uvádí, že kraj na její stavbu poskytne 400 milionů korun, Ostrava 150 milionů a stát 800 milionů korun.



Jenže stát nechce být většinovým investorem projektů krajů nebo měst. „Ministerstvo financí sdělilo, že cílem je podíl maximálně deset procent,“ poznamenal ministr kultury Zaorálek.

Deset procent by znamenalo, že stát na vědeckou knihovnu přispěje zhruba 150 milionů korun, což je o 650 milionů méně, než uvádí memorandum. O to více by musel zaplatit kraj coby hlavní investor.

Navíc podle informací iDNES.cz se náklady stavby Černé kostky možná zvýší ze zhruba 1,4 miliardy korun na 1,8 miliardy.

„I pro tyto účely jsme roky vytvářeli rezervní fond, kam se ukládaly úspory z hospodaření. Bylo tam už přes 600 milionů korun. Jenže tuto rezervu jsme nyní museli využít pro úhradu propadu příjmů při koronavirové pandemii a fond je prázdný,“ přiblížil hejtman Ivo Vondrák.

Hned však ujišťoval, že pokud by se nepodařilo přesvědčit stát, aby memorandum dodržel, kraj by rozhodně nechtěl přípravy stavby Černé kostky zastavit a nejspíše by požádal o úvěr. „To by už záleželo na příštím zastupitelstvu,“ odkázal na říjnové krajské volby.

Primátor: Připravujeme se stejně

Ostrava je zase investorem koncertní haly, která tvarem připomíná pouzdro hudebního nástroje a jejíž návrh před několika dny zařadil americký architektonický časopis Architizer do TOP 10 chystaných projektů na světě.

Podle memoranda se na hale u Domu kultury za celkem 1,45 miliardy korun má podílet stát 600 miliony korun, město 550 miliony a kraj by dal 300 milionů korun.

„Připravujeme se stejně, protože stále platí, že koncertní halu chceme začít stavět v roce 2022, aby byla otevřena o dva roky později,“ konstatoval primátor Ostravy Tomáš Macura. I tady není vyloučen případný městský úvěr.

Ministerstvo je málo, jednat musí vláda

Ostravský primátor se na stát nezlobí, připomenul, že memorandum představuje nezávaznou deklaraci spolupráce za podmínek, které budou příhodné jako v době ujednání. „Takže se může cokoliv změnit,“ poznamenal.

Na dotaz MF DNES, jestli hejtman s primátorem už mají sjednanou pracovní schůzku s ministryní financí Alenou Schillerovou, Macura odpověděl, že termín ještě není, ale rozhodně spolu budou mluvit. „Jsem přesvědčen, že v tomto případě jednání s ministryní nebudou stačit a o všem se bude jednat na úrovni vlády,“ naznačil hejtman.

Ministr Zaorálek dodal, že jako Ostravák si bere prosazení výrazné státní pomoci osobně. „Bude to náročné, ale musíme slíbenou výši podpory zachovat.“