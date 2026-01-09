Příběh se začal odvíjet před několika dny po půlnoci. Strážník monitorující městský kamerový systém si tehdy všiml dvou mladých mužů na tramvajové zastávce Tylova v Plzeňské ulici v Ostravě.
Ti z místa odjeli automobilem, který pro ně přijel a zastavil poblíž zastávky. Jenže na lavičce zůstal mobilní telefon a pod ní i nedopitá lahev alkoholu.
„Zapomenuté předměty upoutaly pozornost muže s kolem, který postával na protější straně zastávky,“ konstatovala mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.
Zanedlouho volala matka majitele mobilu
Okamžitě zareagoval. Seskočil do tramvajového kolejiště, přešel na druhou stranu, vzal mobil i lahev a vrátil se zpět. A když přijela tramvaj, nastoupil do ní.
Ve stejnou chvíli však na místo dorazila i hlídka, kterou tam vyslal strážník sledující kamery. „Muž, překvapený příjezdem hlídky, z tramvaje vystoupil a strážníkům telefon sám vydal. Hlídce pak sdělil, že jej chtěl prodat,“ popsala mluvčí Badurová. O osudu nepoctivého nálezce rozhodne přestupková komise.
Netrvalo dlouho a ztracený mobil opět našel svého majitele. Osmnáctiletý chlapec si svůj zapomenutý mobil vyzvedl na služebně.
Incident se stal na tramvajových zastávkách Tylova v Plzeňské ulici v Ostravě.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz