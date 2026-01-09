Strážníci vytáhli z tramvaje nálezce mobilu. Chtěl jsem ho prodat, přiznal

  9:58,  aktualizováno  9:58
Všiml si zapomenutého mobilu na zastávce, přešel kvůli tomu tramvajové koleje, přístroj vzal a nastoupil s ním do tramvaje. Nepoctivý nálezce v Ostravě však nepočítal s tím, že jeho počínání sledoval na kameře strážník, který na místo poslal hlídku.

Příběh se začal odvíjet před několika dny po půlnoci. Strážník monitorující městský kamerový systém si tehdy všiml dvou mladých mužů na tramvajové zastávce Tylova v Plzeňské ulici v Ostravě.

Muž bere mobil zapomenutý na tramvajové zastávce v Ostravě. (9. ledna 2026)

Ti z místa odjeli automobilem, který pro ně přijel a zastavil poblíž zastávky. Jenže na lavičce zůstal mobilní telefon a pod ní i nedopitá lahev alkoholu.

„Zapomenuté předměty upoutaly pozornost muže s kolem, který postával na protější straně zastávky,“ konstatovala mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.

Zanedlouho volala matka majitele mobilu

Okamžitě zareagoval. Seskočil do tramvajového kolejiště, přešel na druhou stranu, vzal mobil i lahev a vrátil se zpět. A když přijela tramvaj, nastoupil do ní.

Ve stejnou chvíli však na místo dorazila i hlídka, kterou tam vyslal strážník sledující kamery. „Muž, překvapený příjezdem hlídky, z tramvaje vystoupil a strážníkům telefon sám vydal. Hlídce pak sdělil, že jej chtěl prodat,“ popsala mluvčí Badurová. O osudu nepoctivého nálezce rozhodne přestupková komise.

Netrvalo dlouho a ztracený mobil opět našel svého majitele. Osmnáctiletý chlapec si svůj zapomenutý mobil vyzvedl na služebně.

Incident se stal na tramvajových zastávkách Tylova v Plzeňské ulici v Ostravě.

