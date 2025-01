Učitelky už dívkám vložky kupovat nemusí. Ostrava pomůckami vybavila desítky škol

Na začátku byla myšlenka pomoci dívkám ze sociálně slabých rodin, které mají především z finančních důvodů problémy se zajištěním menstruačních pomůcek. Výsledkem této situace jsou například i pravidelné absence ve vyučování.

„Když jsme před rokem oslovovali ostravské školy, počítal jsem, že se přihlásí tak deset z nich, kam chodí děti z vyloučených lokalit. Nakonec ale projevilo zájem 37 z 55 ostravských základních škol,“ vzpomněl duchovní otec nápadu, náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Podle jeho slov už předběžné průzkumy ukazovaly potřebnost takového kroku. „Věděli jsme od některých učitelek, že dívkám kupují vložky ze svého, když si pro ně přijdou s prosbou, že je nemají.“

Dostupné i na prvním stupni

V první fázi si pro menstruační pomůcky chodily dívky v případě potřeby k pověřeným učitelům. V druhé etapě se město rozhodlo, že na čtyřech školách budou na zkoušku vložky volně dostupné na dívčích záchodech. „Slyšeli jsme obavy, že vložky budou ve velkém mizet, že to nemá smysl, ale ukázalo se, že to funguje. Proto jsme se rozhodli, že menstruační pomůcky budou dostupné na všech dívčích záchodech ve všech ostravských základních školách,“ popsal Pražák.

Na konci roku tak město rozdalo do škol 210 zásobníků vložek a distribuovalo 173 tisíc vložek za téměř 380 tisíc korun. „Protože jsme měli hlasy, že je zájem už i ze čtvrtých či pátých ročníků, budou zásobníky i na prvních stupních našich základních škol,“ uvedl.

Že má projekt pozitivní dopady, potvrdil například ředitel ostravské Základní školy Pěší Kamil Tabášek. „Máme zkušenosti z některých rodin, kde děvčatům psali omluvenky s odůvodněním typu bolest břicha, kopřivka. A pak, když jsme s těmi dívkami mluvili, jsme se dozvěděli, že ve skutečnosti nešly do školy kvůli menstruaci a kvůli tomu, že nemají doma dostatek vložek. Bály se, že se jim může stát nějaký trapas. Dnes už tento problém nemusí řešit, nestydí se pro to přijít a my sami vidíme, že jsou spokojené,“ přiblížil Tabášek.

O nápad mají zájem i další města

Projekt má navíc ohlasy v celém Česku. Po vzoru Ostravy jej zavedli například v Liberci. „Je zřejmé, že Ostrava s tímto tématem prorazila, i pro nás byla inspirací. My jsme se to rozhodli řešit trochu jinak, dali jsme všem školám příspěvek, ať si menstruační pomůcky zajistí samy,“ uvedl náměstek libereckého primátora Ivan Langr.

Také v Liberci má nový systém pozitivní ohlasy. „Nás navíc potěšilo, že když jsme školy obesílali, že to některé řešily už dříve po vlastní ose, takže je vidět, že poptávka tady skutečně je,“ doplnil Langr.

„Zájem projevili například i z Prahy 5, Brna, Šumperku,či Frýdku-Místku, naše myšlenka se začíná šířit dále. A často slyšíme, že na vedení měst tlačí školy, že když to jde v Ostravě, mohlo by to fungovat u nich,“ nastínil Pražák. „Je skvělé, že to Ostravě přineslo jinou image, než je obvyklé, že děláme něco nového, co je pozitivní pro celé Česko.“

Nově nese program název Vložky do škol – komfort bez bariér. „Je to i tím, že některé školy měly problém zapojit se kvůli termínu menstruační chudoba, nechtěly být s tímto pojmem spojovány,“ dodal Pražák, který nyní za projekt dostal cenu Genderman 2024.

„Projekt Zbyňka Pražáka považuji za významný, není běžné, aby starší muž, politik, ve vysoké rozhodovací pozici aktivně myslel na potřeby žen či dívek, něco konkrétního pro ně udělal a také na to sehnal peníze,“ zdůvodnil Tomáš Pavlas ze sdružení Otevřená společnost, která ocenění Genderman uděluje.