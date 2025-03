Před problémovou ubytovnou začali parkovat strážníci, v místě je větší klid

„Dneska jsou tam strážnice. Nemusí ani vystoupit z auta a je klid. Jinak by byli lidé z ubytovny venku a byl by kravál,“ říká prodavačka z nedalekého obchodu Jana Pluskalová. Většina z několika set obyvatel ubytovny k ní chodí nakupovat. „Z některých jde strach. Jsem ráda, když je se mnou v obchodě šéf,“ dodává.

Mobilní kontaktní místo městské policie před ubytovnou v Hulvácké ulici je společně s navýšením počtu hlídkujících strážníků nové opatření, které má dodat lidem z okolních domů pocit bezpečí.

„Kriminalita v této lokalitě není podle statistik vysoká, ale obyvatelé sousedních domů si stěžují na nevhodné chování nájemníků ubytovny a necítí se bezpečně,“ říká ředitel ostravské městské policie Miroslav Plaček.

Okolí ubytovny vypadá jako smetiště. Pod okny leží kupy obalů od jídla, ale i staré matrace nebo rozbité kočárky. „Jaký nepořádek? To je jenom sníh,“ tvrdí asi třicetiletá žena, která v ubytovně bydlí deset let. „Mám šest dětí. Jsem ráda, že mám kde být. Není to tady špatné,“ říká.

Na opodál stojící dodávku se strážnicemi se dívá s úšklebkem. „Poslali je tady, protože se blíží volby,“ konstatuje a mizí za rozbitými vstupními dveřmi bez kliky.

Vrátnice je zavřená, kdokoliv může vstoupit do temných, páchnoucích a otlučených chodeb ubytovny. U vstupu visí upozornění: „Zákaz nošení na barák nových psů. Už jich je tu dost. Kdo to poruší, má vystěhování.“

Někteří nájemníci jsou z bydlení v ubytovně zoufalí. „Myslela jsem si, že tady budu nanejvýš tři měsíce, ale nic jiného nemůžu sehnat. Mám šest dětí. Hulvácká 8 je konečná. Je to hrůza. Švábi, teplá voda třikrát denně dvacet minut,“ stěžuje si.

Podle ženy, která bydlí nedaleko, by bylo nejlepší budovu srovnat se zemí. „A hlavně by se neměla dělat ghetta. Z toho to všechno je,“ míní.

Vedení Ostravy-Jih si nedávno nechalo udělat analýzu problémů v ubytovně Soiva a jejím okolí, která má pomoci situaci řešit.