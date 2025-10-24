Anonymní oznámení o uložení bomby přijal operační důstojník na lince 158 v sobotu dopoledne. „Dělejte máte na to hodinu,“ oznamoval muž do telefonu.
Operátorovi se ještě podařilo z volajícího dostat informaci, že bomba je údajně nastražená v některém z odpadkových košů.
Policisté okamžitě započali s prohlídkou vlakového nádraží, nástupišť a přilehlého okolí, do které se zapojily desítky policistů, strážníků, psi na vyhledávání výbušnin, ale také ostatní složky integrovaného záchranného systému. „Současně jsme pátrali po autorovi anonymního telefonátu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Kvůli bezpečnosti museli z nádraží evakuovat kolem 80 lidí a navíc byl ve stanici zhruba na půl hodiny zcela zastavený provoz. „Naštěstí se anonymní výhrůžka nepotvrdila a žádný nástražný výbušný systém na vlakovém nádraží nebyl nalezen. Netrvalo dlouho a kriminalisté již měli směr k možnému podezřelému,“ uvedla Michalíková.
Muže vypátrali během necelé hodiny v hotelovém pokoji v centru Ostravy. „Ukázalo se, že byl silně pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška vykázala přes 2,5 promile a test na drogy byl také pozitivní,“ uvedla mluvčí s tím, že podezřelý se přiznal a činu litoval.
„Obviněný je ve vazbě a hrozí mu až pět let vězení, protože v minulosti už byl za takový čin potrestaný,“ dodala Michalíková.