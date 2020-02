Ortopedie pokračuje, lékaři z Orlové ale pomáhají jinde

Navzdory tomu pacienti o zdravotní péči nepřišli. Zajišťuje ji nově vznikající tým v Karviné-Ráji. A rozpad týmu z Orlové přinese prospěch pacientům jiných nemocnic.



„V Orlové je nyní ortopedická ambulance, ale od dubna tam chceme nabízet i operace v režimu jednodenní chirurgie. Zatím čekáme na potřebná povolení,“ nastínil Ivo Žolnerčík, ředitel nemocnice v Karviné-Ráji, pod kterou patří i Orlová.

Ortopedická lůžka a velké operace se definitivně přesunuly do Karviné. I když v uplynulých týdnech se počet zákroků snížil, na výměnu kloubu tam lidé nemusejí čekat dlouho. Podle ředitele jen měsíc.

„V tuto chvíli už máme nasmlouvaných 13 ortopedů na téměř sedm úvazků a stále hledáme další. Nový tým kromě jiného zvládá výměnu kloubu u devíti pacientů týdně a počet těchto zákroků postupně poroste. Od dubna jich bude 14 týdně, což je srovnatelné s tím, co jsme dříve dělali v Orlové,“ řekl Žolnerčík.

Z Orlové odešlo deset ortopedů, osmnáct sester a tři sanitářky

Současný primář ortopedie Martin Holinka potvrdil, že počítá s dalším posilováním týmu a po vybudování nových operačních sálů v Karviné příští rok i s navyšováním počtu operací. „Jsme akreditovaným pracovištěm, které může vzdělávat mladé lékaře. Jsem rád, že mají zájem u nás pracovat,“ dodal.

Příležitosti získat zkušenosti využil například mladý lékař ze Slovenska Adrián Szorád. „Je to kvalitní, dobře vybavená nemocnice. Máme skvělý kolektiv. A dostanu se i k zákrokům, ke kterým bych se na Slovensku dostával jen těžko,“ zhodnotil své nové působiště Szorád.

Karvinská nemocnice se musí vyrovnat se situací, kdy přišla o 10 z jedenácti původních ortopedů, a další lékař skončí tento měsíc. Odešlo také 18 z celkového počtu 32 zdravotních sester ortopedického oddělení a tři sanitářky. Hromadnou výpověď podali poté, co jim náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer nejdříve slíbil, že se mohou přesunout do Havířova, ale pak oznámil, že ortopedie musí zůstat v Karviné-Ráji. Tamní nemocnici by totiž ztráta operačního oboru poškodila, nemohla by například vzdělávat mladé anesteziology.

„Mrzí nás, kam to dospělo. Optimalizace nemocnic je ale nezbytná, umožní nám další investice a zlepšování péče. Jsem rád, že v karvinské nemocnici situaci zvládli a dokázali v krátkém čase zajistit celou ortopedickou péči,“ uvedl Gebauer.

Hornická nemocnice přijala čtyři lékaře a deset sester

Dva z bývalých orlovských ortopedů už odešli do důchodu a jeden na Slovensko. Ostatní doplní týmy tří nemocnic v našem kraji.

„Posílení stávajících týmů o zkušené lékaře by mohlo vést k navýšení počtu ortopedických operací i rozšíření spektra nabízené péče,“ nastínil Tomáš Knybel, který už na částečný úvazek pracuje i s jedním ze svých kolegů ve Frýdku-Místku a jeden den v týdnu chtějí oba pracovat také v havířovské nemocnici.

„V Havířově se zatím zaměříme hlavně na artroskopické zákroky. Ale vzhledem k tomu, že lidé žijí déle a populace stárne, věřím, že časem se vyplatí zřídit tam plnohodnotné ortopedické oddělení s lůžky i komplexní operativou včetně výměny kloubů,“ zmínil Knybel.

„Po příchodu nových lékařů zvýšíme počet artroskopických operací, které děláme. Případné rozšíření spektra ortopedické péče bude záležet na strategii, kterou nám schválí zřizovatel, tedy kraj,“ uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong. „Ale protože Havířov je dvanácté největší město v zemi, plnohodnotnou ortopedii si určitě zaslouží,“ dodal.

Ředitel frýdecko-místecké nemocnice Tomáš Stejskal řekl, že operativu nezvýší, protože dva ortopedové z Orlové nahradili dva kolegy, kteří odešli do Karviné. „Rotování lékařů je normální,“ podotkl.

S rychlým navýšením počtu operací i pacientů z Orlovska naopak počítá ortopedie Karvinské hornické nemocnice. „Přijali jsme čtyři lékaře a deset sester z orlovské ortopedie. Určitě z toho budou mít prospěch naši pacienti,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Canibal.

Lidé v Orlové se rozloučili s ortopedií smutečním průvodem:

VIDEO: Při smutečním pochodu za ortopedii nechyběla rakev ani dechovka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu