Konec hanby. České oběti dávné války mají v Orlové důstojný památník

„Nešťastný a zbytečný konflikt měl dlouhodobý dopad na československopolské vztahy. Věřím, že dnes, kdy si společně připomínáme padlé na obou stranách, nebudou naše vztahy dál zatěžovat démoni minulosti. Musíme si vzít z meziválečné historie zdejšího regionu důkladné ponaučení,“ prohlásil Robert Speychal, ředitel odboru pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany.

Zadostiučinění neskrýval ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka. „Úsilí o obnovu trvalo řadu let. Podařilo se památník dát zpět do krásné podoby. Ti, co tady leží, si úctu určitě zaslouží. Často se totiž zapomíná, že památník je současně hrobem,“ upozornil Ondřeka.

Za dosud životní dílo označil sousoší s orlicí sochař Martin Chmelař. „Se sousoším jsem se za ty dva roky stal nedílným parťákem, protože bylo pořád se mnou. Bylo kouzelné sekat místa, kdy se najednou během pár měsíců schováte pod křídlo slezské orlice. Práce mě bavila, byla to pro mě obrovská zkušenost,“ vyznal se Chmelař.

Musel se potýkat s řadou výzev. K dispozici měl jen několik černobílých nekvalitních dobových fotografií památníku, do tvorby zle zasáhla omezení při covidové pandemii, navíc mu někdo ukradl část nástrojů. Ani umístění sousoší nebylo snadné a vyžádalo si zpevnění podloží. „Ale nakonec se povedlo a já jsem opravdu šťastný,“ konstatoval sochař.

Sedmidenní válka vypukla kvůli územnímu sporu o Těšínsko. Boje ukončilo rozhodnutí evropských politiků a sporná území byla rozdělena mezi obě země. Památník vzniklý v roce 1928 byl o deset let později zničen při dočasném násilném polském záboru území. Od té doby chátral.